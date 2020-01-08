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00:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

IKEA выплатит 46 млн долларов за убитого комодом мальчика

Инцидент произошел в Калифорнии в мае 2017 года. Двухлетний Джозеф Дудек задохнулся под тяжестью 32-килограммового комода Malm, произведенного компанией.

Источник: BBC News Русская служба
Шведский производитель мебели IKEA согласился выплатить 46 млн долларов родителям двухлетнего мальчика, который погиб, когда на него упал комод.

Инцидент произошел в Калифорнии в мае 2017 года. Двухлетний Джозеф Дудек задохнулся под тяжестью 32-килограммового комода Malm, произведенного компанией.

Источник: BBC News Русская служба

Продукт был отозван за год до этого из соображений безопасности, поскольку он стал причиной гибели еще трех детей.

По словам адвокатов, это крупнейшая компенсация, выплаченная в США из-за неправомерного причинения смерти ребенку.
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«Хотя никакая компенсация не сможет повернуть вспять те трагические события, из-за которых мы оказались здесь, ради интересов семьи и всех вовлеченных мы признательны, что в результате разбирательств было достигнуто соглашение», — заявил представитель шведского концерна. «Мы продолжим работать над очень важным вопросом безопасности наших товаров для дома», — добавила она.

Родители погибшего ребенка — Джолин и Крег Дудек — заявили, что они опустошены из-за смерти сына: «Мы и представить не могли, что двухлетний ребенок может опрокинуть комод высотой 76 см и задохнуться под ним. Только потом мы узнали, что его спроектировали неустойчивым. Мы делимся нашей историей, потому что не хотим, чтобы подобное произошло с другой семьей», — отметили они. Они призвали всех, кто еще не вернул комод в IKEA, сделать это незамедлительно.

Семья также пообещала передать миллион долларов из суммы компенсации организациям, занимающимся выявлением опасных для детей товаров.

В 2016 году IKEA из соображений безопасности отозвала миллионы комодов Malm, проданных в Северной Америке. Это был самый крупный отзыв в истории компании.

Поначалу компания выступила с предупреждением о необходимости фиксации комодов к стене, но после смерти третьего ребенка было решено отозвать товар.

От падения комода погибли двухлетний Кэмден Эллис, двухлетний Каррен Коллас и 23-месячный Тед Макги.

Источник: BBC News Русская служба

В декабре 2016 года компания согласилась выплатить 50 млн долларов по общему иску трех семей, лишившихся детей.

По условиям компенсации, IKEA согласилась продавать в США лишь те комоды, которые соответствуют добровольным стандартам безопасности.

Из-за гибели детей комиссия по безопасности потребительских товаров США запустила образовательную программу с предупреждением об опасности, которую представляет опрокидывание комодов.

В 2017 году IKEA возобновила отзыв товаров. Она заявила, что продукция из серии Malm, а также другие комоды и шкафы могут опрокинуться и представлять угрозу, если не будут прикреплены к стене.
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