Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года

Курс евро расчетами на «завтра» по состоянию на 21.33 мск снизился на 1,13 рубля — 68,03 рубля и опускался до 67,96 рубля. Курс доллара составил 61,19 рубля, снизившись на 54 копейки, и опускался до 61,11 рубля.
При этом мартовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,57% — до 65,83 за баррель.
7 января аудиторская компания PwC опубликовала «Обзор мировой экономики», согласно которому темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4% в 2020 году.
По мнению компании, 2020 год станет годом замедления роста глобальной экономики, или «слоубализации». В этих условиях напряженность в мировой торговле будет создавать сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира.