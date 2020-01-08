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22:15 (мск), источник: Известия

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года

Курс рубля на вечерних торгах вырос по отношению к основным иностранным валютам. Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года. Доллар опустился к минимуму с мая 2018 года, передает «РИА Новости» 8 января со ссылкой на данные Московской биржи.

ЦБ: $ 61.9057   +0.00 € 69.3777   +0.04 ММВБ: $ 61.2550   -0.56 € 68.0600   -1.10
Источник: Известия

Курс евро расчетами на «завтра» по состоянию на 21.33 мск снизился на 1,13 рубля — 68,03 рубля и опускался до 67,96 рубля. Курс доллара составил 61,19 рубля, снизившись на 54 копейки, и опускался до 61,11 рубля.

При этом мартовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,57% — до 65,83 за баррель.

7 января аудиторская компания PwC опубликовала «Обзор мировой экономики», согласно которому темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4% в 2020 году.

По мнению компании, 2020 год станет годом замедления роста глобальной экономики, или «слоубализации». В этих условиях напряженность в мировой торговле будет создавать сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира.

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