03:45 (мск), источник: Известия
В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»
Новый маршрут поставки голубого топлива может оказаться выгоднее украинского.
«Турецкий поток» — пример взаимодействия и сотрудничества на благо народов Европы и всего мира. Об этом 8 января на торжественной церемонии запуска проекта в Стамбуле объявили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как считают эксперты, ввод в строй нового газопровода позволит РФ не зависеть от украинского транзита, а сам маршрут поставок в Европу в итоге может стать наиболее выгодным.
Официальная церемония запуска проекта «Турецкий поток» состоялась в
Позже это подтвердил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также сообщил, что во время переговоров стороны в соответствии с решениями СБ ООН согласовали и единую позицию по ливийскому урегулированию.
В этот же день лидеры двух стран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и негативными последствиями, которые она оказывает на Ирак.
«Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом
Однако на самой торжественной церемонии запуска «Турецкого потока», в которой также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и
Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента.
По его словам, успешная реализация масштабного совместного проекта наглядно свидетельствует о том, что
— Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом, — подчеркнул глава России.
Он сообщил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет. Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд кубометров топлива.
Глава Турции в свою очередь заявил, что Анкара и Москва в ходе реализации проекта продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества.
— Россия является лидером среди
«Хороший попутчик — означает, что половина пути уже пройдена», процитировал Эрдоган пословицу, которая, по его словам, характеризует отношения между нашими странами.
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров газа каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и
Строительство морского участка стартовало в мае 2017 года и в ноябре 2018-го глубоководная укладка обеих ниток была завершена. 19 ноября 2019 года обе нитки «Турецкого потока» были заполнены газом. «Газпром» оценивал стоимость строительства «Турецкого потока» в $7 млрд. Первоначально компания планировала инвестировать в проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о четырех нитках.
Глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отмечает, что ввод новой магистрали даёт возможность напрямую поставлять в Турцию весь необходимый объем российского газа. Ранее приходилось использовать обходной путь через территорию Украины, поскольку единственный прямой маршрут — трубопровод «Голубой поток» не мог прокачать все закупаемое Анкарой «голубое топливо».
Эксперт также отметил, что теперь исчезает зависимость России от одного транзитного звена. Когда более 30% поставок идет по одной магистрали, как было раньше с Украиной, велика вероятность появления дополнительных условий, например, по цене, отмечает эксперт.
В скором времени у нас по любому экспортному маршруту будет поставляться не более 20−25% газа. Это обеспечивает надежность поставок и возможность гибко работать на рынке. Когда есть резерв мощностей, каждый владелец транзитного трубопровода будет заинтересован в привлечении к себе поставщика и станет предлагать более удобные условия.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что «Газпром» сам будет владеть трубопроводом «Турецкий поток» и потому транспортировка газа ему будет обходиться дешевле, чем через Украину. Эксперт отметил, что выход магистрали на полную мощность позволит снизить украинский транзит на 31,5 млрд кубов в год.
Турция — один из крупнейших потребителей российского газа в Европе. В 2018 году, по данным «Газпром экспорта», туда было поставлено около 24 млрд кубометров. Больше закупала только Германия.
Правда в 2019 году поставки в Турцию резко сократились. За три квартала прошлого года Анкара закупила у России лишь 11,8 млрд кубов по сравнению с 17,9 млрд за тот же период 2018-го.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор
— Сказалось в том числе введение США пошлин на турецкие товары — сталь и алюминий, что очень чувствительно для Анкары. Прогнозы роста экономики на следующий год не очень хорошие, но в перспективе она будет расти. Поэтому, когда «Турецкий поток» заработает на полную мощность, российский газ будет востребован, — уверен Виктор
Вячеслав Кулагин отмечает, что другой причиной снижения спроса на газ стало усиление роли гидроэнергетики
Впрочем, Сергей Суверов считает, что «Турецкий поток» не обеспечит существенного увеличения поставок.
Он также полагает, что проблем с заполнением обеих ниток газопровода не будет, поскольку «Турецкий поток» заберёт на себя объемы, которые раньше шли через Украину.
По новому транзитному договору Москвы и Киева минимальный объем прокачки через Украину в этом году составит 65 млрд кубометров, а с 2021-го уменьшится до 40 млрд.
Александр Фролов считает, что в ближайшие
Голубое топливо по второй нитке газопровода планируется поставлять в Болгарию, а через нее в Сербию и Венгрию. Для этого София и Белград строят своего рода продолжение «Турецкого потока», и если сербский участок практически готов, то с болгарским возникали проблемы. В начале декабря Владимир Путин заявил, что София сознательно затягивает строительство своей части газопровода.
Позднее исполнительный директор «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил, что уже с 1 января 2020 года Болгария будет готова принимать российский газ для себя, Греции и Северной Македонии. В интервью изданию «24 часа» он также отметил, что прокладка труб до границы с Сербией завершится к 31 мая.
Принятый в конце декабря Вашингтоном оборонный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает меры против иностранных компаний, строящих газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Речь, в частности, идет о предоставлении судов для укладки труб на дно моря.
Если строительство «Северного потока — 2» санкции приостановить смогли, то в отношении «Турецкого потока» ограничения уже опоздали. Прокладка морской части газопровода к этому моменту была завершена.
Михаил Колмацкий, Наталья Башлыкова