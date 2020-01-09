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00:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились.

Источник: AP 2019

В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами. Основной жертвой стал украинский транзитный маршрут, поставки по которому сократились почти в три раза. Кроме того, более чем на 20% снизился транзит газа через Польшу. Запуск «Турецкого потока», официально состоявшийся 8 января, не меняет общей картины: газопровод пока загружен менее чем наполовину.

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.

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На 7 января, согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит снизился до 91,2 млн кубометров в сутки. Всего по новому газовому контракту на транзит «Газпром» должен будет поставить через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году. Исходя из этих объемов, среднесуточная прокачка должна составлять около 180 млн кубометров. При этом «Газпром» будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

Тенденцию продолжило и существенное снижение среднесуточных поставок газа в Польшу по газопроводу «Ямал—Европа». Так, 7 января в основной точке входа Кондратки на границе с Белоруссией прокачка упала сразу на 24% по сравнению с 30 декабря, до 70,11 млн кубометров в день. Через точку входа Высокое, через которую производится поставка газа на польский рынок, прокачка также упала на 30%, до 6,3 млн кубометров в сутки.

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Это необычно, поскольку газопровод «Ямал—Европа» считается самым эффективным транзитным маршрутом для «Газпрома», и его загрузка оставалась стабильной как в холодную зиму 2018 года, так и теплой зимой прошлого года, превышая 100 млн кубометров в сутки.

При этом такое резкое снижение объемов по этим маршрутам не было компенсировано ростом поставок по «Северному потоку». По данным на 7 января, прокачка составила около 173,4 млн кубометров, что менее чем на 1% больше показателя на 30 декабря. Хотя формально загрузка «Северного потока» уже превышает 100%, даже в декабре показатели были выше (например, почти 177 млн кубометров 27 декабря).

Резкое падение поставок через Украину отчасти объясняется тем, что некоторые объемы были переброшены на введенный в новом году газопровод «Турецкий поток».

Официально труба была запущена 8 января президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тем не менее, судя по данным болгарского газотранспортного оператора, пока две нитки газопровода, имеющие совокупную пропускную способность около 85 млн кубометров в сутки, загружены менее чем наполовину.

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Фактически, учитывая все направления поставок, кроме газопровода «Голубой поток», напрямую соединяющего Россию и Турцию, среднесуточный экспорт «Газпрома» в январе снизился по меньшей мере на 20% по сравнению с концом декабря.

Единственной логичной причиной таких действий может быть желание компании избавиться от избыточных запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а также низкий спрос со стороны потребителей на фоне теплой погоды.

В связи с неопределенным исходом переговоров по продолжению транзита через Украину в европейские ПХГ были закачаны максимальные в истории объемы газа, которые на 6 января достигают 88,2 млрд кубометров.

После того как Москва и Киев договорились о продолжении транзита, европейские потребители стали выбирать газ из ПХГ самыми высокими темпами в этом зимнем сезоне.
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Дополнительной мотивацией для потребителей служит динамика цен на газ, которые в Европе падают ускоренными темпами весь декабрь. На немецком хабе NCG февральский контракт торгуется на уровне €12,5 за МВт•ч (примерно $148 за 1 тыс. кубометров). Более длинные весенние контракты торгуются еще ниже. В подобной ситуации хранить газ в ПХГ становится невыгодно.

Для «Газпрома» же сохранение высоких запасов в ПХГ — что весьма вероятно на фоне теплой погоды — может означать не только падение средней цены продаж, но и их объемов. В прошлом году компания смогла сохранить экспорт на уровне около 200 млрд кубометров только благодаря активной закачке газа в хранилища, поскольку столкнулась с большой конкуренцией со стороны сжиженного газа. По оценке EIA, в январе—ноябре прошлого года в Европу пришло более 110 млрд кубометров газа в виде СПГ, что почти вдвое превышает результат 2018 года.

Татьяна Дятел

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