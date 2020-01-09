08:45 (мск), источник: Известия
Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно
Задержка сроков реализации проекта в этом случае некритична, уверены эксперты отрасли.
«Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская
К моменту, когда швейцарская
— В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над его скорейшим запуском в эксплуатацию, — отметили в компании.
О приостановке работ многолетний подрядчик «Газпрома» — компания Allseas объявила 21 декабря, почти одновременно с тем, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Закон зафиксировал ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». И Allseas предпочла не рисковать.
Между тем санкции, которые США ввели против российского проекта, в определенном смысле ударяют и по имиджу самих американцев: европейцам вряд ли импонирует очередное санкционное выкручивание рук со стороны Вашингтона, угрожающее интересам не только «Газпрома», но и европейских компаний и потребителей.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце декабря также дал понять, что возвращение к проекту швейцарского трубоукладчика не исключается полностью. Но даже если Allseas не сможет достроить трубу, у России, по его словам, есть возможности сделать это самостоятельно, хотя на работы организационного порядка уйдет несколько месяцев.
Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem. Последняя также была вовлечена в работы над проектом «Северный поток — 2», но фактически завершила все свои контрактные обязательства по нему.
Однако существуют и относительно небольшие промысловые газопроводы, строящиеся от морского месторождения, на чем, в частности, специализируется принадлежащие «Газпром флоту» российское судно «Академик Черский».
Именно оно, по мнению Сергея Правосудова, соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту «Северного потока — 2».
Кроме «Академика Черского», других возможностей у России нет.
Единственным минусом является то, что отечественные трубоукладчики более уязвимы в сложной штормовой обстановке и потому менее эффективны, чем швейцарские, заметил «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
— Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений, — отметил Александр Пасечник.
В любом случае ничего фатального в нынешней ситуации нет, уверены эксперты. Хотя сдвига сроков реализации проекта уже не избежать. Как минимум по той причине, что сейчас «спасительное» судно находится в дальневосточном порту Находка и путь до Балтики займет примерно от полутора до двух месяцев. Вместе с тем задержка проекта по срокам не принесет серьезных последствий.
«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км (2,4 тыс. км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
По своей пропускной способности и протяженности «СП-2» практически аналогичен действующему газопроводу «Северный поток». Он отличается от него точкой входа, расположенной в районе
Мария Васильева