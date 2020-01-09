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08:45 (мск), источник: Известия

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Задержка сроков реализации проекта в этом случае некритична, уверены эксперты отрасли.

Источник: РИА "Новости"

«Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока — 2» в эксплуатацию.

К моменту, когда швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила свое участие в проекте «Северный поток — 2», по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тыс. км газопровода из примерно 2,46 тыс. км, сказали «Известиям» в пресс-службе компании-оператора Nord Stream-2.

— В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над его скорейшим запуском в эксплуатацию, — отметили в компании.

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О приостановке работ многолетний подрядчик «Газпрома» — компания Allseas объявила 21 декабря, почти одновременно с тем, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Закон зафиксировал ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». И Allseas предпочла не рисковать.

Между тем санкции, которые США ввели против российского проекта, в определенном смысле ударяют и по имиджу самих американцев: европейцам вряд ли импонирует очередное санкционное выкручивание рук со стороны Вашингтона, угрожающее интересам не только «Газпрома», но и европейских компаний и потребителей.

И, как заметил в беседе с «Известиями» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, такой «плевок в лицо» может подтолкнуть европейцев «продавить свои интересы», а значит, шанс на возвращение Allseas к проекту еще не потерян.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце декабря также дал понять, что возвращение к проекту швейцарского трубоукладчика не исключается полностью. Но даже если Allseas не сможет достроить трубу, у России, по его словам, есть возможности сделать это самостоятельно, хотя на работы организационного порядка уйдет несколько месяцев.

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Как пояснил Сергей Правосудов, в мире не так велика потребность в строительстве подводных газопроводов, поэтому судна, способные выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem. Последняя также была вовлечена в работы над проектом «Северный поток — 2», но фактически завершила все свои контрактные обязательства по нему.

Однако существуют и относительно небольшие промысловые газопроводы, строящиеся от морского месторождения, на чем, в частности, специализируется принадлежащие «Газпром флоту» российское судно «Академик Черский».

Именно оно, по мнению Сергея Правосудова, соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту «Северного потока — 2».

Кроме «Академика Черского», других возможностей у России нет.
Сергей Правосудов
генеральный директор Института национальной энергетики

Единственным минусом является то, что отечественные трубоукладчики более уязвимы в сложной штормовой обстановке и потому менее эффективны, чем швейцарские, заметил «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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— Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений, — отметил Александр Пасечник.

В любом случае ничего фатального в нынешней ситуации нет, уверены эксперты. Хотя сдвига сроков реализации проекта уже не избежать. Как минимум по той причине, что сейчас «спасительное» судно находится в дальневосточном порту Находка и путь до Балтики займет примерно от полутора до двух месяцев. Вместе с тем задержка проекта по срокам не принесет серьезных последствий.

Справка «Известий»

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км (2,4 тыс. км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Планируемая протяженность каждой из двух ниток газопровода «Северный поток — 2» — 1234 км. Пропускная способность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год.

По своей пропускной способности и протяженности «СП-2» практически аналогичен действующему газопроводу «Северный поток». Он отличается от него точкой входа, расположенной в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива. Укладку труб планировалось завершить не позднее IV квартала 2019 года. Эти планы не удалось осуществить в связи с позицией Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону. В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода при готовности в 93,5% было приостановлено в связи с санкциями Соединенных Штатов.

Мария Васильева

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Источник:©РИА "Новости"
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