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05:47 (мск), источник: Коммерсантъ

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

В России прогнозируется умеренный экономический рост на уровне 1,8% к 2021 году, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ). Ожидается, что добыча нефти в России сохранится на стабильном уровне.

Экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%. Промышленная активность замедлилась, поскольку сокращение добычи нефти ОПЕК+ дало результаты, а также случались связанные с работой трубопроводов сбои. Объемы розничных продаж существенно снизились после повышения НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким.

В целом в Европе и Центральной Азии экономический рост замедлился до 2% в 2019 году.

По прогнозам, в 2020 году региональный рост увеличится до 2,6% по мере восстановления активности в Турции и России, и стабилизируется до 2,9% в 2021—2022 годах.

Ранее эксперты ответили на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

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