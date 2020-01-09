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14:30 (мск), источник: ТАСС

«Нафтогаз» назвал новый контракт с «Газпромом» самым выгодным для Украины за всю историю

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Украина довольна условиями газового контракта с «Газпромом» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украина» Юрий Витренко.

Источник: РИА "Новости"

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они (“Газпром” — прим. ТАСС) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет», — пояснил Витренко.

Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактически поступающее в ходе транзита в Европу. «Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, “Газпром” будет платить за все объемы, которые были зарезервированы», — отметил Витренко.

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О прямых поставках

Как заявил Витренко, Украина не проводит с российской стороной переговоры о прямых поставках газа. «Никаких новых договоренностей [о прямых поставках газа из России на Украину] или договорного процесса нет. Со стороны “Нафтогаза” разговора про прямые поставки нет», — отметил он.

При этом он добавил, что законодательно этот процесс не запрещен. «Но нет и законодательных ограничений, чтобы все пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности», — признал он.

По словам Витренко, газовый транзитный контракт между Украиной и Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве.

«В контракте есть условия о том, что в случае изменений в европейских правилах, контракт должен быть приведет к этим измененным европейским правилам. Таким образом мы обеспечили [позицию], в соответствие с которой и дальше этот контракт будет полностью соответствовать европейским правилам», — отметил Витренко.

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