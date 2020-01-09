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14:19 (мск), источник: RNS

Киев оценил потери от запуска «Турецкого потока»

Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает Depo.ua.

Источник: Reuters

«Это нельзя назвать убытками. Это — недополученная прибыль. Мы его оцениваем в около 450 млн (долларов. — RNS) в год. Это нельзя назвать убытками. Мы ничего не теряем. Мы просто не заработаем эти средства», — сказал Макогон.

По его словам, чтобы компенсировать эту недополученную прибыль, компании нужно искать новые рынки.

«Мы мощности этого газопровода планируем и уже предлагаем другим поставщикам. Если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразно импортировать в Украину, то, пожалуйста, поставщики смогут использовать нашу ГТС, и мы, соответственно, будем получать дополнительный доход», — добавил Макогон.

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Он также отметил, что компания работает над новыми направлениями использования украинской ГТС.

«Так называемый “короткий транзит”» — когда мы будем предоставлять услуги транзита, скажем, из Польши в Венгрию, из Венгрии в Словакию, из Польши в Румынию, — заявил Макогон.

Ранее Макогон заявил, что Киев уже ощутил влияние запуска «Турецкого потока». По его словам, в 2020 году транзит газа через Украину из-за реализации проекта снизится на 15 млрд кубометров.

8 января президент России Владимир Путин в Стамбуле дал старт поставкам газа по трубопроводу «Турецкий поток». В церемонии запуска газопровода также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.

Маршрут обеих ниток морского участка газопровода начинается у города Анапа в России и заканчивается у населённого пункта Кыйыкей в 100 км от Стамбула. Длина каждой нитки — около 930 км. 19 ноября 2018 года «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода.

Президенты России и Турции дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток»
Во время загрузки произошла ошибка.
15:00 (мск)© Ньюстюб
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