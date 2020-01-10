Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Сумма сделки — $5 млрд. Ее закрытие запланировано на первый квартал. Точную оценку состояния Тимашева и Баронова издание пока не приводит, отмечая лишь, что в прошлом году оно оценивалось в $700 млн у каждого.
Оба входят в список 200 богатейших россиян по версии Forbes с 2017 г.
Штаб-квартира Veeam Software сейчас находится в швейцарском городе Бар. По условиям сделки, она переедет в США, а Баронов и Тимашев покинут совет директоров компании. Вместо Баронова гендиректором компании станет Уильям Ларджент, сейчас он исполнительный вице-президент по операционной деятельности.
Veeam Software создает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании и свыше 365 000 клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из них в России: один в Москве и два в Санкт-Петербурге.