05:31 (мск), источник: Ведомости
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Надо уделять внимание моральным качествам пилотов и иметь запас топлива.
Вечером 9 января Росавиация разослала российским авиакомпаниям еще одну телеграмму о полетах на Ближнем Востоке. Первая была выслана утром 8 января и просто содержала рекомендацию избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Вторая телеграмма дает практические советы о полетах в зоне вооруженного конфликта, документ подписан руководителем Росавиации Александром Нерадько. «Ведомости» ознакомились с телеграммой, ее содержание подтвердили сотрудники двух авиакомпаний.
Необходимо учитывать угрозу конфликта, когда стороны находятся в состоянии повышенной боевой готовности, и неспособность государства в полной мере осуществлять контроль над своим воздушным пространством, пишет Нерадько.
Через всю территорию Ирана с севера на юг пролегает оптимальный маршрут из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты, одно из важнейших туристических направлений для россиян зимой. Через воздушное пространство Ирана также проходят воздушные трассы в Дубай из других городов России.
Во второй телеграмме Нерадько рекомендовал авиакомпаниям выбирать для полетов альтернативные маршруты. Но затем в документе перечислено огромное количество советов для полетов именно в конфликтном регионе.
Авиакомпаниям надо уделять особое внимание профессиональным и моральным качествам пилотов, пишет Нерадько. Надо учитывать возможность отклонения от курса и иметь запас топлива для этого. Также надо изучить аварийные процедуры при отказе двигателя или разгерметизации салона.
Речь идет о внешней подсветке самолета и эмблемах авиакомпании.
Необходимо постоянно прослушивать аварийную частоту 121,5 МГЦ, чтобы принять команды военных органов, говорится в телеграмме. Экипаж желательно усилить дополнительным персоналом. Командир судна должен знать порядок действий при перехватывании лайнера (когда военные самолеты заставляют судно изменить курс), знать визуальные сигналы перехватчика.
Кроме того, летчики должны следить и распознать, если с земли будут подавать сигналы ракетами о входе запретную зону — ракеты с интервалом в 10 секунд, дающие вспышки красным или зеленым цветом или вспышки в форме звезды, говорится в телеграмме.
В конце Нерадько просит подтвердить получение телеграммы и принятие ее к исполнению до 13 января.
«Авиакомпании недоумевают от действий Росавиации и перекладывания ответственности на авиакомпании. Если есть угроза безопасности, то нужен NOTAM (сообщение регулятора авиакомпаниям о временных ограничениях полетов — прим. “Ведомости”) о запрете полетов. Государству с его разведслужбами уж точно лучше знать о рисках, чем авиакомпаниям», — возмущен сотрудник российской авиакомпании. Обычно NOTAM выдаются в связи с состоянием аэродромов или погодными условиями, они обязательны к исполнению.
Запрет на полеты является
Активнее всего в Дубай в интересах туроператоров летает чартерный перевозчик Azur Air: до двух рейсов в день из Москвы и рейсы примерно из 30 других городов России в Дубай, правда, примерно раз в неделю.
Из регулярных перевозчиков из Москвы в Дубай летает «Аэрофлот» (четыре раза в сутки) и лоукостер «Победа» (четыре раза в неделю). Из других городов в Дубай летают S7 и «Уральские авиалинии».
После первой телеграммы Росавиации все авиакомпании еще 8 января заявили, что последуют рекомендации. Но пока это сделала только Azur Air: ее обе рейса сегодня летели из Москвы в Дубай через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Обратно в Москву лайнеры летели через Афганистан, Пакистан, Узбекистан и Казахстан.
«Аэрофлот» 9 января совершил восемь перелетов через территорию Ирана: четыре рейса в Дубай и четыре обратно. Также через Иран летали Уральские авиалинии (в Челябинск) и Royal Flight (в Саратов).
«Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и «Победу».
Александр Воробьев