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11:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дорожает ложка к обеду

Цены на продовольствие растут во всем мире.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете. С учетом инфляции совокупный индекс ФАО цен на продукты за квартал вырос на 7,3%.

Прежде всего дорожали пальмовое масло, сахар и молочные продукты — причем в первых двух случаях на цены заметно влияла энергетическая альтернатива: рост цен на нефть увеличил спрос на масла и сахарное сырье со стороны производителей биодизеля и биоэтанола. Среднегодовые индексы цен на продовольствие пока сохраняют сдержанную динамику, но удорожание еды к концу года беспокоит ФАО, так как сильнее затрагивает развивающиеся страны и наименее обеспеченные слои населения.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН констатировала, что в декабре 2019 года продовольствие в мире продолжило дорожать третий месяц подряд. Индекс продовольственных цен ФАО (рассчитывается по ценам 23 товаров с учетом «веса» каждого вида продовольствия в мировом импорте) достиг 181,7 пункта — на 2,5% выше, чем в ноябре (за 100 пунктов принято среднее значение за 2002−2004 годы, когда продуктовые цены практически стагнировали).

Из-за «стремительного роста цен на растительные масла, сахар и молочную продукцию» индекс достиг максимума с декабря 2014 года, отмечают в организации.
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Рост реальных цен (с учетом инфляции) составил в декабре 42% к показателям 2002−2004 годов (в среднем 2,6% в год за 16 лет), и их динамика подтверждает мировой тренд на опережающее удорожание продовольствия: за три месяца общий индекс реальных цен на еду повысился на 7,3%.

Самую сильную динамику показал индекс цен на растительные масла (164,7 пункта в декабре, рост на 9,4% к ноябрю, более чем двухлетний максимум). Причина — «укрепление цен на пальмовое масло на фоне роста котировок соевого, подсолнечного и рапсового», отмечают в ФАО. Цены на пальмовое масло растут пятый месяц подряд, причем отчасти это вызвано спросом «альтернативной энергетики» — биодизельного сектора. Отметим, что, по данным мониторинга сырьевых цен Всемирного банка, котировки пальмового масла в декабре достигли $770 за тонну против $568 в апреле—июне 2019 года, но удорожание это, очевидно, сезонное, среднегодовые цены в 2017 и 2018 годах, по оценкам ВБ, составляли $751 и $639 за тонну соответственно.

Среднегодовой же индекс цен на мировом рынке растительных масел составил 135,2 пункта, это на 8,9% ниже среднего за 2018 год и минимум с 2006 года.
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Индекс ФАО цен на мясо в декабре в годовом выражении увеличился на 18% из-за ограниченности предложения свинины ЕС и Бразилией (входят в число основных мировых поставщиков) «на фоне предпраздничного роста внутреннего спроса». Также росли котировки баранины и птицы. Впрочем, цены на говядину снизились из-за сокращения закупок главным покупателем — КНР. В результате среднегодовой индекс цен на мясо (175,8 пункта) в 2019 году оказался выше среднего за 2018 год на 5,7%. Молочные продукты в целом демонстрировали аналогичную динамику — общий индекс цен на них ФАО достиг почти 199 пунктов (на 3% выше, чем по итогам 2018 года), наибольший рост за год продемонстрировали цены на сухое обезжиренное молоко, а также на сыр и цельное сухое молоко. Росли и мировые цены на сахар — в декабре индекс ФАО достиг 190,3 пункта, на 4,8% выше ноябрьского. Причина, как и в случае с пальмовым маслом, в энергетической альтернативе: рост цен на нефть вызвал увеличение «производства биоэтанола из сахарного тростника в Бразилии и снижение производства сахара».

В целом же за 2019 год цены на сахар выросли лишь на 1,6%.

Локальным был и рост цен на пшеницу — из-за увеличения спроса КНР и проблем с отгрузкой и опасений в связи с дождями в основных агрорегионах Франции в декабре «зерновой» индекс ФАО повысился на 1,4%. В остальном зерновой рынок был стабилен: котировки большинства фуражных культур и цены на рис практически не менялись, несколько дорожала кукуруза, но, «учитывая в целом благоприятное положение с предложением», среднее значение индекса цен на зерновые ФАО за 2019 год — 164,4 пункта — оказалось сопоставимым с прошлогодним. Мониторинг сырьевых цен Всемирного банка подтверждает: цены на зерно в декабре 2019 года оставались близки к среднегодовым уровням 2018 года.

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Отметим, что беспокойство ФАО локальным ростом цен на еду к концу года вызвано ее ориентацией на оценку ситуации на продовольственных рынках развивающихся стран — изменения мировой конъюнктуры сильнее всего сказываются на них. Применительно к России индексы ФАО косвенно могут служить для оценки положения беднейших слоев населения: по данным январского бюллетеня «Проблемы социальной политики» Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, у половины российских домохозяйств на покупку продовольствия уходит более 40% потребительских расходов, а у 90% домашних хозяйств — более четверти. И хотя «у менее обеспеченных групп потребление в наименьшей степени удовлетворяется за счет импорта», внутренний рынок продовольствия в РФ достаточно открыт мировому, чтобы колебания цен в пределах нескольких процентных пунктов существенно влияли на положение бедных.

Олег Сапожков

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