11:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дорожает ложка к обеду
Цены на продовольствие растут во всем мире.
Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете. С учетом инфляции совокупный индекс ФАО цен на продукты за квартал вырос на 7,3%.
Прежде всего дорожали пальмовое масло, сахар и молочные продукты — причем в первых двух случаях на цены заметно влияла энергетическая альтернатива: рост цен на нефть увеличил спрос на масла и сахарное сырье со стороны производителей биодизеля и биоэтанола. Среднегодовые индексы цен на продовольствие пока сохраняют сдержанную динамику, но удорожание еды к концу года беспокоит ФАО, так как сильнее затрагивает развивающиеся страны и наименее обеспеченные слои населения.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН констатировала, что в декабре 2019 года продовольствие в мире продолжило дорожать третий месяц подряд. Индекс продовольственных цен ФАО (рассчитывается по ценам 23 товаров с учетом «веса» каждого вида продовольствия в мировом импорте) достиг 181,7 пункта — на 2,5% выше, чем в ноябре (за 100 пунктов принято среднее значение за 2002−2004 годы, когда продуктовые цены практически стагнировали).
Рост реальных цен (с учетом инфляции) составил в декабре 42% к показателям 2002−2004 годов (в среднем 2,6% в год за 16 лет), и их динамика подтверждает мировой тренд на опережающее удорожание продовольствия: за три месяца общий индекс реальных цен на еду повысился на 7,3%.
Самую сильную динамику показал индекс цен на растительные масла (164,7 пункта в декабре, рост на 9,4% к ноябрю, более чем двухлетний максимум). Причина — «укрепление цен на пальмовое масло на фоне роста котировок соевого, подсолнечного и рапсового», отмечают в ФАО. Цены на пальмовое масло растут пятый месяц подряд, причем отчасти это вызвано спросом «альтернативной энергетики» — биодизельного сектора. Отметим, что, по данным мониторинга сырьевых цен Всемирного банка, котировки пальмового масла в декабре достигли $770 за тонну против $568 в апреле—июне 2019 года, но удорожание это, очевидно, сезонное, среднегодовые цены в 2017 и 2018 годах, по оценкам ВБ, составляли $751 и $639 за тонну соответственно.
Индекс ФАО цен на мясо в декабре в годовом выражении увеличился на 18%
Локальным был и рост цен на пшеницу —
Отметим, что беспокойство ФАО локальным ростом цен на еду к концу года вызвано ее ориентацией на оценку ситуации на продовольственных рынках развивающихся стран — изменения мировой конъюнктуры сильнее всего сказываются на них. Применительно к России индексы ФАО косвенно могут служить для оценки положения беднейших слоев населения: по данным январского бюллетеня «Проблемы социальной политики» Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, у половины российских домохозяйств на покупку продовольствия уходит более 40% потребительских расходов, а у 90% домашних хозяйств — более четверти. И хотя «у менее обеспеченных групп потребление в наименьшей степени удовлетворяется за счет импорта», внутренний рынок продовольствия в РФ достаточно открыт мировому, чтобы колебания цен в пределах нескольких процентных пунктов существенно влияли на положение бедных.
Олег Сапожков