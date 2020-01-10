Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
10:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Последний гвоздь в крышку гардероба

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3−4%, до 2,26−2,29 трлн руб. Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), которые были представлены «Ъ» аналитиками, в 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на 3−4%, до 2,26−2,29 трлн руб. Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров тенденцию подтверждает. По его оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 году с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4%, до 2,5 трлн руб.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения.

По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3%. А средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября достиг 24,6%, сообщало Национальное бюро кредитных историй.

Средства, которые люди могут потратить на категории «одежда» и «обувь», продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома.
Анна Лебсак-Клейманс
гендиректор FCG

По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%. Госпожа Лебсак-Клейманс добавляет, что в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По уточненным данным Росстата, за январь—сентябрь 2019 года показатель сократился на 0,8%.

Покупательская активность пока не очень высока, что связано с отсутствием роста реальных доходов, подтверждает представитель ГК «Обувь Россия» (включает сети Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и пр.). Как отмечает господин Метелкин, потребители продолжают «спускаться вниз по шкале доступности»: переходить из среднего сегмента в массовый, из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

Михаил Бурмистров добавляет, что на падении рынка также сказалось сокращение сезона продаж зимней одежды на фоне аномально теплых осени и начала зимы.
Читайте также
Синоптики объяснили причины аномально теплой погоды

Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко связывает падение спроса на теплые вещи еще и с падением трафика в магазинах примерно на 10%. Так, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index в московских торговых центрах (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года. Как отмечает господин Бурмистров, из-за неблагоприятной для fashion-ритейла погоды в 2019 году игрокам придется либо распродавать существующие зимние коллекции в следующем сезоне, либо радикально снижать цены, чтобы избавиться от товара в этом.

Илья Ярошенко говорит, что для возврата интереса потребителей промокампании и различные маркетинговые акции в этом сезоне и так пришлось начать раньше обычного, что негативно сказалось на рентабельности участников рынка. По прогнозам господина Ярошенко, в 2020 году fashion-рынок ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, в частности, за счет роста онлайн-сегмента. Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, пока офлайн-торговля занимает около 90% продаж одежды и обуви в стране, но интернет-магазины постепенно увеличивают свою долю: только за первые шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 26%. Каких-то серьезных изменений в российском fashion-сегменте в 2020 году не предвидится, считает Егор Метелкин. По его мнению, существующие бренды продолжат региональную экспансию, но многие из них уже ожидают потенциальную рецессию и уже инвестиционные бюджеты. «Стоит ждать небольшого развития в точечных регионах, где меньше конкуренция», — добавляет он.

Никита Щуренков

 Как менялось отношение мира к России при Путине
Иран представил отчет о причинах крушения украинского Boeing 737
NYT опубликовала видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Росгидромет объяснил аномально теплую погоду
В России появились два новых долларовых миллиардера
Богатейшая женщина Африки имеет гражданство РФ по рождению
Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина
Автомобиль, в котором убили Тупака, снова выставили на продажу
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью в России
Здоровье
В Керчи мануальный терапевт сломал шею пациентке Проводится проверка.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Бузова представила нового ведущего «Дома 2» У Ксении Бородиной и Ольги Орловой появился коллега
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 234
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 111
Я первый? 106
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
Имена, которые обрекают на бедность
Тест на внутренний возраст. Сколько вам лет?
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь