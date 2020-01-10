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10:45 (мск), источник: Интерфакс

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Источник: AP 2019

По данным телеканала, в документации содержится информация о внутренней коммуникации в Boeing по поводу самолетов компании. В частности, значительная их часть посвящена разработке и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах.

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Документы также были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф самолетов этой модели.

Отмечается, что Boeing сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание. Внутренняя переписка, согласно пресс-релизу корпорации, содержит «провокационные заявления» и в ряде случаев поднимает вопросы о взаимодействии Boeing с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

«Эти заявления не определяют ту компанию, которой нам надо быть, и они абсолютно неприемлемы. Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим за это извинения FAA, Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам», — говорится в сообщении Boeing.

По данным CNBC, в одном из фрагментов переписки в апреле 2017 года сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением самолета.

«Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны», — написал один из сотрудников.
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Другое сообщение за 2015 год, как отмечает телеканал, «проливает свет» на методы лоббирования, которые в Boeing использовались при столкновении с требованиями регуляторов. Так, в нем сотрудник Boeing высказывает предположение, что регуляторы пожелают, чтобы в тренажерах был определенный тип оповещений в кабине пилота.

«Мы намерены очень жестко надавить в этом вопросе и, вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров», — пишет сотрудник.

Проблемы Boeing 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта прошлого года по всему миру. Причиной стали две авиакатастрофы этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В Boeing признали, что катастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новую проблему в Boeing 737 MAX. Она связана с обработкой данных бортовым компьютером и влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Кроме того, осенью ряд авиакомпаний обнаружил микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель — предшественница 737 MAX.

Во время загрузки произошла ошибка.
Компания Boeing приостанавливает производство самолетов 737 MAX
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря 2019© Ньюстюб
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