ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка

По данным ЦБ, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
«В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечает регулятор.
ЦБ РФ направил информацию о проводившихся Нэклис-Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы, говорится в сообщении.
Нэклис-Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Тем же приказом Банк России аннулировал лицензию на осуществление Нэклис-Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Нэклис-Банк был зарегистрирован Банком России 18 декабря 1991 года.