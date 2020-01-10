Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
12:59 (мск), источник: Ведомости

Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии

Данные в Единую биометрическую систему собирают менее 40% отделений.

Источник: РИА "Новости"

Российские банки собирают биометрию россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 270 отделениях, следует из данных оператора системы — «Ростелекома». Всего на 1 декабря, по данным ЦБ, в России работало 30 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия собирается менее чем в 40% офисов.

Новость
Современные сервисы знают за вас, что смотреть, читать и слушать. Как они это делают

ЕБС заработала летом 2018 г. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию (изображение лица и слепок голоса) в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги: открывать счета, получать кредиты и делать переводы. Пока лишь единицы оказывают услуги тем, кто обращается к ним через ЕБС. Но собирать биометрию по закону обязаны все банки, соответствующие критериям (исключения — для банков с предписаниями и др.). К 31 декабря 2019 г. банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами, следует из информационного письма ЦБ, опубликованного на сайте регулятора.

Сейчас регистрация в ЕБС осуществляется в 11 270 отделениях 229 банков, сказал представитель ЦБ. Возможно, на самом деле их больше. В это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно, уточнил представитель «Ростелекома». Регулятор спокойно относится к отставанию от графика. «Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — объясняет представитель ЦБ.

В то же время регулятор рассчитывает получить право устанавливать критерии к отделениям, которые необходимо оснащать оборудованием для сбора биометрических данных в ЕБС, говорит его представитель.

Такую норму планируется внести ко второму чтению поправок к антиотмывочному закону.

Новость
В Сбербанке произошла крупнейшая утечка данных. Как сохранить конфиденциальность в интернете

ЦБ предполагает освободить от сбора биометрии операционные кассы вне кассового узла и мини-офисы банков с одним сотрудником — для сбора биометрии нужны двое. Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку обязанности сбора биометрических данных в ЕБС для банков с базовой лицензией. «Мы рассчитываем на принятие законопроекта в ближайшее время», — сказал представитель ЦБ. Этим же законопроектом (сейчас на сайте Госдумы опубликована лишь версия, прошедшая первое чтение) планируется дать возможность банкам оказывать любые финансовые услуги с помощью ЕБС. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в сентябре рассказывал (его цитировали «РИА новости»), что осенью 2019 г. будут внесены изменения в законодательство, которые позволят использовать биометрическую идентификацию при получении государственных услуг, но пока этого не случилось.

Представители ВТБ, РСХБ, Росбанка, Райффайзенбанка, банка «Санкт-Петербург» сообщили, что вся их сеть оснащена оборудованием для сбора биометрии. Промсвязьбанк сообщал о подключении всех своих офисов в конце декабря. Большая часть из 19 000 точек обслуживания «Почта банка» расположены на почте, а их подключать к ЕБС не требуется, объяснял представитель банка. Сейчас банк оснастил оборудованием все «флагманские клиентские центры», их более 440, говорит его представитель.

Новость
Биометрия вытесняет пароли. Как сканеры лица изменят мир и чем это опасно

Сбербанк оборудовал 6724 структурных подразделения массового обслуживания (за исключением офисов с ограничениями, например, мини-офисов банка, где работает один сотрудник) и 148 вип-офисов для сбора ЕБС, сообщила пресс-служба госбанка. Всего у него более 14 000 отделений. В случае принятия законопроекта, освобождающего от необходимости сбора данных в ЕБС в офисах с ограничениями, про Сбербанк можно будет сказать, что он уже оборудовал 100% офисов, уточнил его представитель.

Хотя другие крупнейшие банки объявили о подключении к ЕБС почти сразу после начала ее работы, Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную. Банк подключился лишь в декабре 2018 г., а президент госбанка Герман Греф тогда рассказывал, что в системе Сбербанка содержатся миллионы биометрических образцов клиентов. В ЕБС на тот момент были данные лишь нескольких тысяч человек.

В ЕБС на начало января 2020 г. зарегистрировались свыше 110 000 человек, сказал представитель «Ростелекома».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Еремина

Читайте также
 Управляющая Mandarin Oriental Hyde Park: «То, как мы провели эвакуацию, можно заносить в учебники»
Комедия «Холоп» собрала в кинотеатрах два миллиарда рублей всего за две недели
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Новости партнеров
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Стало известно, кому снизят пенсию в 2020 году
Быть добрее. Вот почему волонтеры бросают все, чтобы помочь другим
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
Этот сок – мощное «оружие» против старения
3 имени, которые обрекают на одиночество
Им восхищались все в ССР. А вот какие внуки
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
Удивительное рядом. Вас ждет незабываемое путешествие за полярный круг
Яркий конец 2019 года. Общественники отчитались о результатах
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Это риск аварий зимой. Сергей Меняйло о готовности Хакасии к зиме
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь