12:59 (мск), источник: Ведомости
Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии
Данные в Единую биометрическую систему собирают менее 40% отделений.
Российские банки собирают биометрию россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 270 отделениях, следует из данных оператора системы — «Ростелекома». Всего на 1 декабря, по данным ЦБ, в России работало 30 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия собирается менее чем в 40% офисов.
ЕБС заработала летом 2018 г. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию (изображение лица и слепок голоса) в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги: открывать счета, получать кредиты и делать переводы. Пока лишь единицы оказывают услуги тем, кто обращается к ним через ЕБС. Но собирать биометрию по закону обязаны все банки, соответствующие критериям (исключения — для банков с предписаниями и др.). К 31 декабря 2019 г. банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами, следует из информационного письма ЦБ, опубликованного на сайте регулятора.
Сейчас регистрация в ЕБС осуществляется в 11 270 отделениях 229 банков, сказал представитель ЦБ. Возможно, на самом деле их больше. В это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно, уточнил представитель «Ростелекома». Регулятор спокойно относится к отставанию от графика. «Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — объясняет представитель ЦБ.
Такую норму планируется внести ко второму чтению поправок к антиотмывочному закону.
ЦБ предполагает освободить от сбора биометрии операционные кассы вне кассового узла и
Представители ВТБ, РСХБ, Росбанка, Райффайзенбанка, банка «Санкт-Петербург» сообщили, что вся их сеть оснащена оборудованием для сбора биометрии. Промсвязьбанк сообщал о подключении всех своих офисов в конце декабря. Большая часть из 19 000 точек обслуживания «Почта банка» расположены на почте, а их подключать к ЕБС не требуется, объяснял представитель банка. Сейчас банк оснастил оборудованием все «флагманские клиентские центры», их более 440, говорит его представитель.
Сбербанк оборудовал 6724 структурных подразделения массового обслуживания (за исключением офисов с ограничениями, например,
Хотя другие крупнейшие банки объявили о подключении к ЕБС почти сразу после начала ее работы, Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную. Банк подключился лишь в декабре 2018 г., а президент госбанка Герман Греф тогда рассказывал, что в системе Сбербанка содержатся миллионы биометрических образцов клиентов. В ЕБС на тот момент были данные лишь нескольких тысяч человек.
В ЕБС на начало января 2020 г. зарегистрировались свыше 110 000 человек, сказал представитель «Ростелекома».
Анна Еремина