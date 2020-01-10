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11:34 (мск), источник: Forbes

Каждый четвертый российский заемщик отдал по кредитам свыше 80% своих доходов

В минувшем году каждый четвертый россиянин, имеющий кредиты, отдавал на их погашение свыше 80% своих доходов. Такие данные эксперты агентства Fitch получили на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки, которая стала обязательной с 1 октября 2019 года.

Источник: Reuters

Почти каждый четвертый российский заемщик в 2019 году отдавал по кредитам больше 80% своих доходов. Данные приводятся в обзоре рейтингового агентства Fitch, основанного на новой единой методологии Центробанка по определению предельной долговой нагрузки (ПНД), ставшей обязательной для банков с 1 октября.

Из-за того, что регулятор подходит к определению отношения платежей по кредитам к доходу заемщика более консервативно, чем банки, с введением новой методологии усилился эффект от повышения коэффициентов риска по необеспеченным кредитам.

Если в I квартале банки, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных только 9% заемщиков, то после 1 октября этот показатель увеличился до 24%, следует из обзора.

С заемщиками, которые тратят менее 30% дохода на погашение долга, ситуация обратная: по прежним подсчетам банков их было 38%, а по методологии ЦБ стало 21%.

Разница в подсчетах возникла из-за того, что сейчас ЦБ рекомендует участникам рынка учитывать доходы, которые заемщик может подтвердить документами.
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Также кредиторы могут уточнять информацию в Пенсионном фонде России и Федеральной налоговой службе или опираться на средний уровень доходов в регионе проживания клиента. Для сравнения прежде банки рассматривали и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков.

Расхождение методик привело к увеличению среднего коэффициента риска для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, которые были выданы с апреля по сентябрь, отмечают аналитики Fitch.

По их мнению, повышение коэффициента могло быть меньшим, если бы банкам разрешили взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не по методологии от ЦБ.

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