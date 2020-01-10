Каждый четвертый российский заемщик отдал по кредитам свыше 80% своих доходов

Почти каждый четвертый российский заемщик в 2019 году отдавал по кредитам больше 80% своих доходов. Данные приводятся в обзоре рейтингового агентства Fitch, основанного на новой единой методологии Центробанка по определению предельной долговой нагрузки (ПНД), ставшей обязательной для банков с 1 октября.
Из-за того, что регулятор подходит к определению отношения платежей по кредитам к доходу заемщика более консервативно, чем банки, с введением новой методологии усилился эффект от повышения коэффициентов риска по необеспеченным кредитам.
Если в I квартале банки, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных только 9% заемщиков, то после 1 октября этот показатель увеличился до 24%, следует из обзора.
С заемщиками, которые тратят менее 30% дохода на погашение долга, ситуация обратная: по прежним подсчетам банков их было 38%, а по методологии ЦБ стало 21%.
Разница в подсчетах возникла из-за того, что сейчас ЦБ рекомендует участникам рынка учитывать доходы, которые заемщик может подтвердить документами.
Также кредиторы могут уточнять информацию в Пенсионном фонде России и Федеральной налоговой службе или опираться на средний уровень доходов в регионе проживания клиента. Для сравнения прежде банки рассматривали и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков.
Расхождение методик привело к увеличению среднего коэффициента риска для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, которые были выданы с апреля по сентябрь, отмечают аналитики Fitch.
По их мнению, повышение коэффициента могло быть меньшим, если бы банкам разрешили взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не по методологии от ЦБ.