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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Касперская заявила, что просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что сама попросила Банк России разобраться в ситуации с «Нэклис-Банком», совладелицей которого она является. Банк в пятницу лишился лицензии.

Согласно данным ЦБ, Касперская является основным владельцем банка (64% долей) через кипрскую Organat Financial Limited.

По словам Касперской, совладелицей этой кредитной организации она стала «три года назад, не по своей воле». «Небольшой банк, куда я “по знакомству” положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась», — написала Касперская на своей странице в Facebook.

По ее словам, после двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами в банке она подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой просила помочь разобраться с ситуацией. «В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю», — пишет Касперская.

ЦБ в своем релизе об отзыве лицензии пояснял, что «Нэклис-Банк» полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал банковское законодательство и нормативные акты регулятора. ЦБ в последние 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Банк России также аннулировал лицензию «Нэклис-Банка» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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