Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
14:00 (мск), источник: Life.ru

Новые комиссии банков. Как не переплачивать за переводы

С 1 января большинство банков — участников системы быстрых платежей (СБП) начинают вводить новые комиссии для клиентов. Речь идёт о денежных переводах. Сколько составят комиссии и как их можно избежать?

Источник: Life.ru

Система быстрых платежей заработала в России в прошлом году. Она стала альтернативой карточным переводам, так как достаточно стало только номера телефона получателя из списка контактов. Сначала почти во всех банках переводы между физическими лицами были бесплатны. Нужно было привлечь внимание клиентов к новому сервису и популяризировать его. Кроме того, сами банки до 1 января 2020 года не платили комиссию платёжной системе в рамках СБП.

Читайте также
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

С 1 января наступившего года для банков введены комиссии, максимальная составляет три рубля. То есть комиссии для банков небольшие по сравнению с платой за переводы, взимаемые с финансовых организаций международными платёжными системами.

— Таким образом, даже если банк устанавливает комиссию на уровне 20−30 рублей, он получает от клиента во много раз больше, чем платит платёжной системе за операцию, — рассказывает инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Светлана Кордо. — Сейчас тарифы по СБП только формируются банками, они будут следить за рынком и корректировать комиссии.

Впрочем, комиссии можно избежать. По словам Светланы Кордо, для этого нужно внимательно следить за изменением тарифов тех банков, в которых вы обслуживаетесь.

Комиссии за переводы через СБП варьируются от банка к банку от нуля до полутора процентов за операцию. Таким образом, сегодня вы вполне можете найти банк, который продолжает не взимать комиссии с клиентов за переводы через СБП. Кроме того, нужно оценить, какие суммы вы переводите через СБП ежемесячно.
Читайте также
С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

К примеру, некоторые банки установили комиссии на уровне одного-полутора процентов лишь при переводах от десяти тысяч рублей. Таким образом, если суммы ваших переводов небольшие, вы не будете платить комиссию.

— Также нужно помнить, что СБП — не единственный способ переводить деньги, — поясняет Светлана Кордо. — Как правило, переводы через систему быстрых платежей будут выгоднее, чем переводы с карты на карту, где средняя комиссия составляет полтора процента от операции. Однако если в вашем банке комиссия за перевод через СБП находится на уровне одного процента, то очевидно, что выгоднее делать перевод не через неё, а классическим способом — со счёта на счёт по реквизитам. Здесь комиссии обычно находятся на уровне 0,5%.

Кстати, достаточно один раз создать платёж по реквизитам в мобильном банке — и затем на совершение операции вы будете тратить примерно столько же времени, сколько на отправку денег через СБП.

Также нужно отметить, что сейчас платежи по реквизитам проходят хоть и не моментально, как в СБП, но достаточно оперативно. Деньги могут поступить получателю уже через час-два. В целях экономии на комиссиях вполне можно немного подождать, мгновенность перевода нужна далеко не всегда.
Читайте также
Доля россиян с кредитами в четырех и более банках удвоилась за пять лет

— Кстати, один из самых распространённых переводов физлиц — это перевод самому себе из одного банка в другой, — заключает Светлана Кордо. — И здесь зачастую оптимальным остаётся перевод с карты на карту. Через мобильное приложение одного банка вы забираете деньги со своей же карты другого банка. В ряде банков, в том числе крупнейших, подобная операция бесплатна. Дело в том, что банку выгодно, чтобы вы держали деньги именно на его карте, заводили средства на эту карту с карт, открытых в других кредитных организациях. Здесь важно помнить, что бесплатными бывают операции именно тогда, когда вы забираете деньги через приложение банка с карты другого банка. Если же перевести деньги через приложение банка А на карту банка Б, то вы заплатите комиссию, которая составит примерно полтора процента.

Нина Важдаева

Читайте также
С карты на карты: имеют ли банки право брать комиссию за переводы
Во время загрузки произошла ошибка.
25 марта 2019© Ньюстюб
 Подушка-убийца. Миллионы водителей в России оказались под угрозой
Лайнер, убивший 12 пассажиров в Алма-Ате, должен был летать в Москву и Пете
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
Летевший из России самолет совершил жесткую посадку в Турции
Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
52-летнюю Ренату Литвинову заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что актриса станет мамой во второй раз
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь