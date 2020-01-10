Новые комиссии банков. Как не переплачивать за переводы

Система быстрых платежей заработала в России в прошлом году. Она стала альтернативой карточным переводам, так как достаточно стало только номера телефона получателя из списка контактов. Сначала почти во всех банках переводы между физическими лицами были бесплатны. Нужно было привлечь внимание клиентов к новому сервису и популяризировать его. Кроме того, сами банки до 1 января 2020 года не платили комиссию платёжной системе в рамках СБП.
С 1 января наступившего года для банков введены комиссии, максимальная составляет три рубля. То есть комиссии для банков небольшие по сравнению с платой за переводы, взимаемые с финансовых организаций международными платёжными системами.
— Таким образом, даже если банк устанавливает комиссию на уровне 20−30 рублей, он получает от клиента во много раз больше, чем платит платёжной системе за операцию, — рассказывает инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Светлана Кордо. — Сейчас тарифы по СБП только формируются банками, они будут следить за рынком и корректировать комиссии.
Впрочем, комиссии можно избежать. По словам Светланы Кордо, для этого нужно внимательно следить за изменением тарифов тех банков, в которых вы обслуживаетесь.
Комиссии за переводы через СБП варьируются от банка к банку от нуля до полутора процентов за операцию. Таким образом, сегодня вы вполне можете найти банк, который продолжает не взимать комиссии с клиентов за переводы через СБП. Кроме того, нужно оценить, какие суммы вы переводите через СБП ежемесячно.
К примеру, некоторые банки установили комиссии на уровне одного-полутора процентов лишь при переводах от десяти тысяч рублей. Таким образом, если суммы ваших переводов небольшие, вы не будете платить комиссию.
— Также нужно помнить, что СБП — не единственный способ переводить деньги, — поясняет Светлана Кордо. — Как правило, переводы через систему быстрых платежей будут выгоднее, чем переводы с карты на карту, где средняя комиссия составляет полтора процента от операции. Однако если в вашем банке комиссия за перевод через СБП находится на уровне одного процента, то очевидно, что выгоднее делать перевод не через неё, а классическим способом — со счёта на счёт по реквизитам. Здесь комиссии обычно находятся на уровне 0,5%.
Кстати, достаточно один раз создать платёж по реквизитам в мобильном банке — и затем на совершение операции вы будете тратить примерно столько же времени, сколько на отправку денег через СБП.
Также нужно отметить, что сейчас платежи по реквизитам проходят хоть и не моментально, как в СБП, но достаточно оперативно. Деньги могут поступить получателю уже через час-два. В целях экономии на комиссиях вполне можно немного подождать, мгновенность перевода нужна далеко не всегда.
— Кстати, один из самых распространённых переводов физлиц — это перевод самому себе из одного банка в другой, — заключает Светлана Кордо. — И здесь зачастую оптимальным остаётся перевод с карты на карту. Через мобильное приложение одного банка вы забираете деньги со своей же карты другого банка. В ряде банков, в том числе крупнейших, подобная операция бесплатна. Дело в том, что банку выгодно, чтобы вы держали деньги именно на его карте, заводили средства на эту карту с карт, открытых в других кредитных организациях. Здесь важно помнить, что бесплатными бывают операции именно тогда, когда вы забираете деньги через приложение банка с карты другого банка. Если же перевести деньги через приложение банка А на карту банка Б, то вы заплатите комиссию, которая составит примерно полтора процента.