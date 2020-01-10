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21:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Конфликт на Ближнем Востоке подогревает цены на авиабилеты

Как вырастет стоимость турпутевок.

Источник: Reuters
Из-за авиакатастрофы над Ираном могут подорожать туры. Авиакомпания Azur Air предупредила, что стоимость организованных путешествий вырастет, если в течение месяца ситуация не изменится и перевозчикам по-прежнему придется облетать Иран и Ирак. Там добавили, что сейчас изменение траектории полетов не влияет на тарифы. После крушения украинского Boeing 8 января Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин не исключает, что через месяц туры в Юго-Восточную Азию подорожают: «В течение текущего месяца маловероятно, что так быстро поменяются тарифы. Если перевозчики будут вынуждены облетать эти запрещенные зоны, то увеличение стоимости затрат на авиационный керосин однозначно приведет к повышению цен.

Это будет очень дифференцированно в зависимости от расстояния, потому что на каких-то рейсах на облет тратится 20 мин, а на какие-то 1,5 часа. И, конечно, чем больше облет, тем выше стоимость.
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Авиакомпании вправе уведомить туроператора об изменениях договорных условий не позднее чем за 30 дней до вступления в силу новых контрактов. Поэтому, конечно, по ранее оформленным турам изменения невозможны, но, увы, так как уже впереди весенний и летний сезоны, а облет затрагивает в том числе и такие популярные направления, как ОАЭ, возможны корректировки".

Многие перелеты из Москвы в Азию осуществляются с пересадками на Ближнем Востоке. После рекомендаций Росавиации в Azur Air сообщили, что подготовили альтернативные маршруты для рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, на Мальдивы и Шри-Ланку. О корректировках также сообщили в S7, «Уральских авиалиниях», «Аэрофлоте», «Победе» и «России». Представители турагентств в разговоре с «Ъ FM» сказали, что пока не заметили изменения цен. Генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что если турпакеты подорожают, то не больше чем на 4%: «Мне кажется, что если величина этого дополнительного расхода топлива будет не очень существенной, то авиакомпании предпочтут, наверное, не портить отношения с пассажирами и не увлекаться этой темой. Если же стоимость будет превышать $10−20 в пересчете на топливо, вероятно, компании все-таки захотят ввести дополнительные сборы.

Хорошая новость для путешественников в том, что всю последнюю неделю и до Нового года евро и доллар дешевели, соответственно, на цену авиабилетов это влияет в противоположную сторону, да, не исключено, что такая корректировка валютного курса в ближайшее время нивелирует возможное удорожание билетов на Ближний Восток.

Во всяком случае какого-то серьезного роста мы не ждем, цена предположительно увеличится на 3−4%.
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Я думаю, что на спросе это никак не отразится, потому что люди только что пережили новогодние и рождественские цены, которые были в разы выше, чем в низкий сезон. Соответственно, сейчас локально стоимость снижается в связи с тем, что праздники прошли, и самые дорогие билеты были в это время. Туристы в прошедшие дни говорили о получасовом изменении продолжительности полета. Если брать Израиль, куда летать около 4 часов, то полчаса — это небольшое увеличение.

Несмотря на заявления об изменении маршрутов, не все российские авиакомпании выполнили обещания. Судя по сайту Flightradar24, 10 января как минимум один самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Дубая в Москву, летел над Ираном. В авиакомпании не смогли оперативно предоставить комментарий. В «Уральских авиалиниях» 9 января говорили, что до сих пор не поменяли маршруты, поскольку ждут одобрения властей других стран по использованию их воздушного пространства.

Яна Пашаева.

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