21:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Конфликт на Ближнем Востоке подогревает цены на авиабилеты
Как вырастет стоимость турпутевок.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин не исключает, что через месяц туры в
Это будет очень дифференцированно в зависимости от расстояния, потому что на
каких-торейсах на облет тратится 20 мин, а на какие-то1,5 часа. И, конечно, чем больше облет, тем выше стоимость.
Авиакомпании вправе уведомить туроператора об изменениях договорных условий не позднее чем за 30 дней до вступления в силу новых контрактов. Поэтому, конечно, по ранее оформленным турам изменения невозможны, но, увы, так как уже впереди весенний и летний сезоны, а облет затрагивает в том числе и такие популярные направления, как ОАЭ, возможны корректировки".
Многие перелеты из Москвы в Азию осуществляются с пересадками на Ближнем Востоке. После рекомендаций Росавиации в Azur Air сообщили, что подготовили альтернативные маршруты для рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, на Мальдивы и
Хорошая новость для путешественников в том, что всю последнюю неделю и до Нового года евро и доллар дешевели, соответственно, на цену авиабилетов это влияет в противоположную сторону, да, не исключено, что такая корректировка валютного курса в ближайшее время нивелирует возможное удорожание билетов на Ближний Восток.
Во всяком случае
какого-тосерьезного роста мы не ждем, цена предположительно увеличится на 3−4%.
Я думаю, что на спросе это никак не отразится, потому что люди только что пережили новогодние и рождественские цены, которые были в разы выше, чем в низкий сезон. Соответственно, сейчас локально стоимость снижается в связи с тем, что праздники прошли, и самые дорогие билеты были в это время. Туристы в прошедшие дни говорили о получасовом изменении продолжительности полета. Если брать Израиль, куда летать около 4 часов, то полчаса — это небольшое увеличение.
Несмотря на заявления об изменении маршрутов, не все российские авиакомпании выполнили обещания. Судя по сайту Flightradar24, 10 января как минимум один самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Дубая в Москву, летел над Ираном. В авиакомпании не смогли оперативно предоставить комментарий. В «Уральских авиалиниях» 9 января говорили, что до сих пор не поменяли маршруты, поскольку ждут одобрения властей других стран по использованию их воздушного пространства.
Яна Пашаева.