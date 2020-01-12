POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах

Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия». Финансовые организации отказались от него в пользу кредитных карт — этот продукт сложнее для понимания потребителя и позволяет зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. При этом в ЦБ считают POS-займы наименее рискованными: доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%, в то время как по кредитным картам — 9,4%.
Ушли в цифру
Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк.
За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации, свидетельствуют данные «БКС Премьер».
Продуктовые займы этих банков перешли в цифровой формат. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор. Остальные крупнейшие банки или вообще никогда не выдавали POS-кредиты, сразу сделав ставку на кредитки, или вывели этот вид продукта из своей линейки еще раньше.
— Мы развиваем карту рассрочки «Халва» вместо классической модели займа в магазине. По нашему мнению, она более перспективна и менее рискованна. Если на каждый POS-заем оформляется отдельный кредитный договор, то покупка по карте рассрочки не отличается от приобретения по банковской, — рассказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Однако собеседники «Известий» из крупнейших банков неофициально поясняют, что сделали ставку на классические кредитные карты. Наблюдается тенденция по увеличению времени, в течение которого клиент не платит проценты, так называемого грейс-периода, рассказал «Известиям» старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
По его словам, банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам.
Если несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90−120 дней, утверждает аналитик «Финама» Алексей Коренев. При этом кредитка позволяет получать дополнительные преимущества: кешбэк, бонусы, скидки у партнеров, добавила руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.
Полагаем, что в ближайшие годы банки сделают ставку на кредитки и потребительские ссуды. По картам ставка на 10−15 процентных пунктов выше, чем при займе наличными.
Ольга Певнаяруководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер»
Мнение регулятора
В ЦБ «Известиям» сообщили, что дополнительных регуляторных изменений в сегменте POS-кредитования пока не планируется. Предстоит оценить влияние ранее принятых макропруденциальных мер: несколько раундов повышения надбавок к коэффициентам риска и введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Эти изменения отразятся в статистике не сразу, поэтому следует подождать пару кварталов и посмотреть динамику, а лишь затем принимать решения, добавили там.
При этом качество портфеля по POS-кредитам достаточно высокое, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составляет 4,2%, следует из данных Банка России за три квартала 2019 года. Для сравнения, за этот же период уровень дефолтных просрочек по займам наличными — 6,3%, а по кредиткам — 9,4%.
POS-займы за три квартала 2019 года составляют 3,2% от совокупной задолженности по необеспеченным потребительским ссудам, то есть менее 200 млрд рублей, пояснили «Известиям» в ЦБ. Таким образом, этот вид кредитования не несет системных рисков для банковского сектора, указали в пресс-службе регулятора.
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Кто остался
Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились «Известия». При этом количество выдаваемых ссуд выросло на 4,1% — до 5,1 млн. Средний чек увеличился на 1 тыс. рублей — до 35 тыс.
Вышли из бизнеса те, кто не умеет работать с моделью «кредит в магазине», рассказал «Известиям» собеседник в банке из топ-5 по выдаче POS-займов, пожелавший остаться неназванным.
— Через этот канал к нам приходит около миллиона новых клиентов в год, а за последние три года — 4 млн. Задача — через кросс-продажи заработать дополнительный комиссионный доход, который не подвержен влиянию макроэкономической ситуации и колебаниям ставок, — рассказал он «Известиям».
Хоум Кредит банк (ХКБ) не отказался от менеджеров в торговых точках. Однако будущее за электронной выдачей, считает аналитик ХКБ Станислав Дужинский. По его словам, в онлайн-магазинах проходит 20% выдач банка. С вводом биометрической идентификации процесс привлечения новых клиентов, которые заранее сдадут данные, упростится. В 2019 году пять электронных магазинов внедрили возможность взять займ с помощью биометрии.
— В течение последних двух кризисов — 2008-го и 2014−2015 годов — POS-кредитование показало наибольшую устойчивость к шокам, поэтому отказываться от него мы не планируем, — указал заместитель председателя ОТП Банка Александр Васильев.
По его словам, кредитные карты — более сложный продукт, который менее понятен потребителю, и риск для банка по нему выше, а значит, ниже уровень одобрения. Платеж, ставка и комиссии по пластику неочевидны, в отличие от ссуд в магазине, добавил он.
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