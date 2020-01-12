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17:17 (мск), источник: Ведомости

Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», однако для этого потребуется больше времени, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Источник: Reuters
Технологические риски решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток-2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет.
Алексей Миллер

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции также коснулись участников строительства газопровода. США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. После этого практически сразу о приостановке работы заявила компания Allseas.

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Построить «Северный поток — 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока — 2» завершится. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект ранее говорил президент Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.

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17:16 (мск)© Ньюстюб
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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