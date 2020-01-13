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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

Весь 2019 год проходил без серьезных экономических потрясений. Мирового кризиса и обвала фондовых рынков, которых опасались аналитики, так и не случилось.

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Источник: Агентство «Москва»

России в целом удавалось поддерживать экономический рост, во многом благодаря комфортным для бюджета ценам на нефть и опережающему росту потребительского кредитования. Тем не менее риски замедления экономического роста нарастают. Сохраняется вероятность введения новых международных санкций в отношении России. Не утихают и торговые войны. От перечисленных факторов зависят и курс рубля, и рост цен, и общее благосостояние граждан. Что ждет россиян и их кошельки в 2020 году — «Лента.ру» представляет консенсус-прогноз, составленный на основе экспертной аналитики.

Оплот стабильности

Для простых россиян курс рубля — чуть ли не основной индикатор состояния национальной экономики: если рубль падает — значит, все плохо; растет — значит, экономика возвращается на рельсы стабильности. С начала 2019 года рубль к доллару укрепился более чем на 10 процентов, что является лучшим результатом среди всех валют развивающихся стран. По словам аналитика информационного-аналитического центра «Альпари» Владислава Антонова, укреплению способствовало несколько факторов: высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), рост нефтяных котировок, а также деэскалация торгового конфликта между США и Китаем.

В 2020 году российская валюта продолжит зависеть от традиционных внешних факторов, однако в меньшей степени — от мировых цен на энергоносители.
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Чувствительность обменного курса рубля к ценам на нефть резко снизилась благодаря введению бюджетного правила в 2017 году, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы отправляются в резервы. Определяющую же роль играют глобальные факторы, оказывающие влияние на валюты всех развивающихся стран.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, усиление рисков выхода иностранных инвесторов с российского рынка возможно как в случае эскалации торгового конфликта США и Китая, так и в случае, например, усиления геополитических рисков в латиноамериканском регионе.

Кроме того, не теряет своей актуальности для России и тема возможного ужесточения санкций, которые в период предвыборной гонки в США могут быть использованы в качестве политического аргумента.
Антон Покатович
главный аналитик «БКС Премьер»
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В первом квартале 2020 года в силу растущего оптимизма касательно торговой сделки США и Китая доллар может несколько ослабнуть как против евро, так и против развивающихся валют, прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research. На этом фоне российская валюта может протестировать уровень 60 рублей за доллар, однако если за этим не последует оживления в мировой экономике, то укрепление будет неустойчивым, и к концу года доллар снова будет стоить около 63 рублей, а евро — около 70.

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин дает более пессимистичный прогноз: доллар по итогам года расположится в диапазоне 64−65 рублей. Эксперт считает, что президентские выборы в США в конце 2020 года могут усилить волатильность на валютных рынках. Курс евро, согласно ожиданиям Коныгина, составит 72−74 рубля.

Резкой просадки российской валюты не ожидает ни один из опрошенных «Лентой.ру» экспертов.

Наибольшего падения курса рубля ждет Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие». Согласно его прогнозу, среднегодовой курс американской валюты может составить 65−66 рублей, при этом возможно ослабление к концу года до уровня 68 рублей. По мнению Петроневича, не следует забывать о том, что в середине 2019 года наблюдалась инверсия ставок казначейских облигаций в США — достоверный признак грядущей экономической рецессии.

Кроме того, макроэкономические индикаторы и цены на основные сырьевые товары — нефть, металлы — также свидетельствуют о постепенном замедлении мировой экономики. По этим причинам конец 2020 года может быть не столь благоприятным, как его начало.
Максим Петроневич
старший экономист банка «Открытие»

В прошлом году многие аналитики недооценили стабильность российской валюты. Ближе всех к реальности тогда оказался Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике банка «Открытие». Он отмечал, что, несмотря на все негативные факторы, среднегодовое значение курса рубля к доллару может находиться в пределах 65 рублей. Больше остальных промахнулась заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, которая прогнозировала доллар по 73 рубля. Того, что американская валюта к концу 2019 года будет стоить в районе 62 рублей, не ожидал никто.

Консенсус-прогноз на 2020 год: доллар — 63,5 рубля; евро — 70,3 рубля.

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Нефтяной туман

Энергоносители по-прежнему остаются главным товаром России. По данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в 2019 году составила около трети. Хотя нефтяные котировки и не являются главенствующим фактором, влияющим на состояние национальной экономики, их значение все еще велико. Большинство опрошенных «Лентой.ру» аналитиков полагают, что нефтяной рынок в 2020 году не претерпит серьезных изменений. Среди важнейших обстоятельств, которые будут определять цены на нефть, аналитики Sberbank Investment Research выделяют стремление ОПЕК+ сбалансировать рынок, торговую войну между США и Китаем, перспективы санкций против Ирана и Венесуэлы, а также динамику добычи в США. По их оценке, цена барреля Brent в 2020 году будет колебаться в диапазоне 55−65 долларов.

Источник: AP

Наиболее оптимистично на мировые цены на нефть смотрят в Saxo Bank. Глава отдела стратегий банка Оле Хансен допускает, что к концу года цены вырастут до 75 долларов за баррель.

По его мнению, этому может способствовать замедление темпов добычи сланцевой нефти в США, а также перебои с поставками на Ближнем Востоке.

Сравнимых цен на нефть в следующем году также ждут в компаниях «Финам» и «БКС Премьер». Главный аналитик БКС Антон Покатович считает, что котировки Brent в 2020 году могут достичь 70 долларов за баррель. По мнению аналитика «Финама» Сергея Дроздова, цены на нефтяном рынке под влиянием таких факторов, как слабый рост мирового ВВП и продолжающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином, будут оставаться в диапазоне 60−71 доллар за баррель.

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Среди опрошенных «Лентой.ру» экспертов главным пессимистом стал Максим Петроневич из «Открытия». Аналитик прогнозирует, что к концу 2020 года нефть может упасть до 53 долларов за баррель. Примечательно, что прошлогодний консенсус-прогноз, составленный «Лентой.ру» оказался недалек от истины. Так, аналитики в среднем ожидали, что стоимость барреля Brent составит 65,27 доллара. По состоянию на 30 декабря 2019 года цена была зафиксирована на уровне 66,63 доллара. Дальше всего от реальности оказался прогноз Сергея Дроздова из «Финама» — он предполагал, что нефтяные котировки могут упасть ниже 50 долларов в 2019 году.

Консенсус-прогноз по нефти на конец 2020 года: стоимость барреля марки Brent — 63 доллара.

Предельная мягкость

Ключевая ставка Центрального банка определяет, по какой цене коммерческие банки могут получить кредит у регулятора — чем ставка выше, тем деньги «дороже» — их сложнее получить. От ставки зависит весь финансовый рынок и доступность денег в экономике.

Значение ключевой ставки для простых россиян заключается в том, что она напрямую влияет на ставки по депозитам и кредитам в коммерческих банках.

В прошлом году подавляющее большинство экспертов ожидало повышения ставки. Однако прогнозы не оправдались, и к концу 2019 года ставка составила 6,25 процента годовых. Наиболее консервативный прогноз тогда дала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова — 8,5 процента по итогам 2019 года.

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Теперь настроения экспертов изменились, и все без исключения ожидают, что Банк России продолжит снижать ставку в 2020 году. Однако в отношении того, насколько далеко пойдет глава регулятора Эльвира Набиуллина, прогнозы разнятся. Например, главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что в конце года ставка зафиксируется в диапазоне от 5,5 до 6 процентов годовых. По его мнению, ЦБ будет продолжать политику стимулирования экономической активности в условиях слабого внешнего и внутреннего спроса, а также низкой инфляции. Аналитик «Финама» Сергей Дроздов уверен в снижении ключевой ставки, по крайней мере, до 6 процентов годовых. Дальнейшие же шаги Эльвиры Набиуллиной будут продиктованы конъюнктурой на глобальных финансовых рынках, которые будут весьма волатильны в преддверии президентской гонки в США, подчеркивает эксперт.

Источник: Reuters

Наиболее радикального снижения от ЦБ ожидает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Эксперт полагает, что российский регулятор к концу года может опустить ставку до 5 процентов годовых.

Другие аналитики более сдержаны в своих прогнозах — большинство из них ожидают снижения в коридоре от 6 до 5,75 процента.

При этом главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что достижение уровня 5,5 процента годовых станет возможным только при значительном улучшении общей рыночной конъюнктуры, сохранении дезинфляционных рисков и необходимости в монетарной поддержке экономического роста.

Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2020 года: 5,7 процента годовых.

Без промедления

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — вообще не меняться в цене. Для обывателя низкая инфляция — благо. Но, как бы парадоксально это ни звучало, макроэкономическая цена у этого блага довольно высокая.

Низкий рост цен — это оборотная сторона слабого потребительского спроса и одна из характеристик вялого экономического роста.
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В 2019 году инфляция резко замедлилась и лишь немного превысила 3 процента, в то время как в 2018 году она составляла 4,3 процента.

Замедление инфляции аналитики Sberbank Investment Research связывают с укреплением рубля на фоне замедления темпов роста спроса населением и значительным ростом производства в сельскохозяйственном сегменте. В 2020 году, согласно их прогнозу, влияние этих факторов снизится, а инфляция будет на уровне около 3 процентов по итогам года.

В целом большинство опрошенных «Лентой.ру» аналитиков ожидают инфляцию ниже таргета ЦБ в 4 процента. Иного мнения придерживается аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев:

Рост тарифов ЖКХ в среднем на 5−5,5 процента, практически гарантированное увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, уже начавшийся заметный рост цен на авиабилеты и прочие факторы практически не оставляют сомнений в том, что в 2020-м году мы столкнемся с некоторым ускорением инфляции по сравнению с 2019-м годом.
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По мнению экономиста, по итогам года рост индекса потребительских цен может составить от 4 до 4,5 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова также видит инфляционные риски на горизонте 2020 года, ее прогноз — 4 процента.

В прошлом году более-менее точно предсказать уровень инфляции не удалось никому из аналитиков, принявших участие в опросе «Ленты.ру». Самый оптимистичный прогноз тогда дали в «Альфа-банке» — 4,2 процента. Совсем далек от истины оказался аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Он ожидал, что на фоне увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, повышение тарифов ЖКХ и роста акцизов инфляция может «приблизиться к двузначной отметке».

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год: 3,67 процента.

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По тонкому льду

Два года назад весь мир был шокирован беспрецедентным ростом крипторынка, год назад — его рекордным обвалом. Несмотря на то, что за последние месяцы биткоин несколько оправился от прошлогодних унижений, а летом 2019 года даже пробивал отметку в 12 тысяч долларов, интерес широкий аудитории к криптовалюте так и не вернулся.

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Более того, от биткоина начали отрекаться даже самые ярые криптоэнтузиасты. Например, предприниматель Джон Макафи, который ранее дважды давал обещание съесть свой пенис в том случае, если цена биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года. Буквально на днях он заявил в своем Twitter, что это обещание было не более чем уловкой для привлечения новых пользователей. Помимо отказа есть свою собственную часть тела, Макафи назвал биткоин устаревшей технологией.

Что касается российских аналитиков, предсказывать дальнейшую судьбу главной криптовалюты планеты они не берутся. Экономисты считают, что прогнозировать какие-то уровни цен на этом рынке бессмысленно из-за его низкого уровня развития.

Как и в прошлом году, эксперты проявляют осторожность и рекомендуют вкладывать в наиболее надежные активы и не рисковать без нужды.
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Большинство рекомендует ограничиться сбалансированным портфелем из основных валют — рубли, доллары, евро. Некоторые предлагают обратить внимание на российский фондовый рынок, который показал довольно неплохие результаты в 2019 году. Наталья Мильчакова, в частности, советует присмотреться прежде всего к «дивидендным» акциям, обеспечивающим своим акционерам дивидендную доходность, вдвое превышающую инфляцию, то есть на уровне 8−9 процентов за год.

Из всех опрошенных «Лентой.ру» экспертов прогноз по курсу биткоина дал лишь партнер CFS Management Георгий Росси. По его мнению, криптовалюта будет стоить в диапазоне от 7 до 12 тысяч долларов в 2020 году. Он при этом отметил, что биткоин уже отчасти стал считаться резервным активом, поэтому его курс сильно зависит от политической ситуации. «Несколько факторов недавно повлияли на рост цены биткоина с 7 до 8,5 тысячи долларов. Один из них — большой объем выпуска Tether (криптовалюта, которая имеет привязку к доллару — прим. “Ленты.ру”) на рынок», — подчеркнул Росси.

Но ключевым аналитики сегодня считают то, что на фоне событий вокруг Ирана часть инвесторов уходят в криптовалюту как в резервный актив.
Георгий Росси
партнер CFS Management

Однако партнер CFS Management все же рекомендует инвестировать в ценные бумаги компаний, ведущих деятельность в сферах технологий и здравоохранения, а также обратить внимание на долговые обязательства развивающихся рынков.

Екатерина Чепур

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