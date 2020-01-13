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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сотовый оператор «Мегафон» заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

Источник: РИА Новости

Как пояснили в «Мегафоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.

В свою очередь, в «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

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В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17−18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, «Вымпелком» — в 45 миллиардов, «Мегафон» — в 40 миллиардов.

В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. В этом случае оборудование должно предоставить государство.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
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