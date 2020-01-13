Салаты остались без майонеза. Соус потерял сезонную популярность

В период новогодних праздников крупным ритейлерам не удалось нарастить продажи одного из популярных сезонных товаров — майонеза, рассказали опрошенные «Ъ» участники рынка розничной торговли. В онлайн-магазине «Утконос» указывают, что продажи майонеза в предновогодний период снизились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. В компании указывают, что заранее прогнозировали падение спроса на продукты «салатной категории», куда также вошли консервированные горошек и кукуруза. Выручка от продажи мандаринов в случае «Утконоса», напротив, выросла на 34%. В Auchan добавляют, что вместе с майонезом клиенты сети стали реже покупать соленья, спрос на красную рыбу при этом вырос на 23%, икру — на 30%.
Похожие цифры приводят в X5 Retail Group: предпраздничный рост спроса на майонез и крабовые палочки на платформе perekrestok.ru в декабре 2019 года оказался на 20 процентных пунктов (п. п) ниже аналогичного сезона 2018 года, в то время как интерес к селедке, цитрусовым, яйцам, грибам и маринованным продуктам увеличился соразмерно прошлогодним показателям. Сезонный скачок спроса на колбасы, сыры, рыбу, мясо, красную рыбу и торты превысил значение 2018 года на 30 п. п.
В «Магните» обращаются внимание на увеличение на 52% объема продаж красной икры относительно предновогоднего периода 2018 года, спрос на конфеты одновременно подскочил на 46%. Продажи майонеза остались стабильными.
Аналитики Ozon, зафиксировавшие 60-процентный обвал спроса на майонез, связывают тенденцию с активным распространением моды на здоровый образ жизни. Так, в этом году покупатели Ozon в два раза чаще в предновогодний период покупали греческий йогурт, который используется в качестве диетического соуса.
Наблюдения ритейлеров совпадают с данными опросов. Согласно подсчетам Nielsen, в этом году россияне были готовы потратить на новогодний стол в среднем 10 тыс. руб. В числе обязательных новогодних покупок 93% респондентов называли фрукты и овощи, 89% — сыры, 87% — свежие мясо и рыбу, 81% — молочные продукты.
Прошло то время, когда мы салат оливье ели и селедку под шубой.
Геннадий Онищенкобывший главный санитарный врач РФ, декабрь 2017 года, «РИА Новости»
Майонез действительно неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны чиновников. Накануне новогодних праздников глава центра медицинской профилактики Ступинской больницы Минздрава Московской области Надежда Фомина назвала майонез «главным виновником калорийности» привычных блюд. Постепенное снижение интереса россиян к продукту подтверждают и данные Росстата: объем производства майонеза по итогам января—июля 2019 года сократился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Но сами производители пока не готовы говорить о снижении спроса. Так, в «Эссен Продакшн АГ» (производит майонез «Махеевъ») указывают, что объем продаж в этом декабре соответствовал уровню прошлого — 16 тыс. тонн.
Гендиректор компании Леонид Барышев уверен, что говорить о заметном проявлении тенденции к переходу на здоровый образ жизни пока можно только в городах-миллионниках, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.
«Но мы традиционно имеем в этих городах менее сильную позицию, чем другие бренды, и для нас эффект незаметен, инерция потребления майонеза очень высока, и, чтобы она действительно изменилась, нужно, чтобы сменилось поколение», — рассуждает он. Барышев добавляет, что в качестве альтернативы привычному майонезу потребители часто выбирают соусы, в том числе и майонезные. С ним согласен исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, считающий, что единственным фактором, вынуждающим региональных потребителей отказаться от майонеза, может быть только снижение доходов.
Анатолий Костырев, Александра Мерцалова