Глава МИД Австрии назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это недопустимо. Санкции использовали не для того проекта», — сказал глава МИДа. Господин Шалленберг добавил, что газпровод «не затрагивает интересы Украины». По его словам, США не отрицают того, что их противодействие «Северному потоку-2» основано на экономических интересах.
Министр считает, что Вашингтон хочет продать европейским странам свой сжиженный газ, но «у Европы другие интересы».
Напомним, 21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год в размере $738 млрд, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Причиной ограничений Вашингтон назвал «защиту европейской энергетической безопасности». После этого Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2».
Основным претендентом на достройку газопровода называлось судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому». Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что трубопровод будет запущен до конца 2020 года. Президент Владимир Путин уверен, что Россия сможет построить «Северный поток-2» без привлечения иностранных партнеров. Об этом также заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он добавил, что для завершения строительства газопровода своими силами может понадобиться больше времени.