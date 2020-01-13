12:32 (мск), источник: РИА Недвижимость
Москва установила рекорд по строительству жилья
МОСКВА, 13 янв — РИА Недвижимость. Ввод жилья в Москве в 2019 году вырос на 40% — до 4,96 миллиона квадратных метров, сообщила газета «Ведомости».
Объем жилищного строительства в российской столице в прошлом году почти сравнялся с рекордным показателем 1965 года, когда в Москве сдали около 5 миллионов квадратных метров, и превзошел максимальный показатель в новейшей истории (4,82 миллиона квадратных метров), достигнутый в 2007 году.
Как отметило издание, большую роль в итогах жилищного строительства 2019 года сыграла московская программа реновации жилищного фонда, предусматривающая переселение в новые дома около 1 миллиона человек.
«Городская программа реновации набирает обороты: в частности, в прошлом году за счет бюджета введено 45 домов площадью более 1 миллиона квадратных метров», — сообщил газете заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. В 2020 году по программе реновации в столице планируется ввести 65 домов.
Еще одним фактором значительного роста ввода жилья в Москве, по словам чиновника, стали изменения долевого законодательства, стимулировавшие застройщиков оперативнее сдавать дома. Строительство домов, сданного в прошлом году жилья, начиналось в 2016—2017 годах, когда девелоперы торопились получить разрешения на строительство своих объектов, чтобы продолжить работу по старым правилам, указывается в статье.