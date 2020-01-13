Три британских офшора решили сообщать о счетах и активах россиян

Острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют сообщать России о счетах и активах россиян, хотя Россия с этими офшорными территориями автоматический обмен финансовой информацией прервала. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальные списки стран для автообмена каждой из юрисдикций.
Так, Россия по-прежнему указана в обновленной 31 декабря версии списка для автообмена острова Мэн за отчетный период как 2019-го, так и 2020 года. Россия также осталась в последней версии списка Гернси и за 2019 год, и за 2020-й. Джерси еще не опубликовал подобный документ, но Россия числится в обновленном 1 января 2020 года предварительном списке стран для автообмена. Острова также значатся партнерами России по автообмену в базе Организации экономического сотрудничества и развития.
Мэн, Гернси и Джерси — коронные территории Великобритании. В марте стало известно, что эта страна в одностороннем порядке прекратила автообмен налоговыми данными с Россией. В ответ Россия исключила из своего списка и Великобританию, и ее отдельные административные единицы. Однако если Мэн, Гернси и Джерси передадут России финансовую информацию, они будут возвращены Россией в список сотрудничающих стран, сообщила РБК пресс-служба Федеральной налоговой службы. «Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией», — сообщила ФНС.
Наличие островов в списке участников автообмена принципиально и для выявления налоговых нарушений, и с точки зрения валютного контроля, напоминает РБК. С 1 января 2020 года для россиян со счетами за рубежом смягчили требования по репатриации валютной выручки — теперь российским резидентам разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую в иностранные банки. При этом банк должен находиться на территории страны-участницы автообмена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На россиян с финансовыми активами в исключенных из списка юрисдикциях льгота не распространяется. «Если страны нет в разрешительном перечне ФНС, то по счетам в этой стране резидентам России запрещено осуществлять любые операции, кроме узкого круга разрешенных в 173-ФЗ “О валютном контроле”, под угрозой штрафов до 100%», — рассказал РБК директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко.