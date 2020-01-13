17:36 (мск), источник: Ведомости
Участники новой накопительной пенсионной системы смогут изъять все накопления
При этом им придется вернуть государству все льготы по НДФЛ.
Участники разрабатываемой Центробанком и Минфином новой накопительной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут при выходе на пенсию изъять все накопления. Но при этом человеку придется заплатить подоходный налог, рассказал в интервью «Российской газете» первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Законопроекты о создании новой накопительной пенсионной системы были подготовлены осенью прошлого года. Сейчас они находятся в стадии общественного обсуждения.
Предполагается, что в ГПП сможет участвовать любой человек. Тем, кто будет сам копить на пенсию, Минфин и ЦБ планируют дать льготы по уплате НДФЛ. То есть участник ГПП получит вычет в размере 13% от каждого взноса, если он не превышает 6% его дохода.
Выплаты по новой системе начинаются или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП.
В детали он не вдавался. Лишь указал, что доход, который пенсионный фонд получит в результате инвестирования, не облагается налогом. Таким образом, речь может идти как об уплате пенсионером НДФЛ с полученного инвестдохода, так и о возврате полученных ранее налоговых вычетов на взносы.
Что касается уплаты налогов с доходов от инвестирования, то сейчас этот вопрос обсуждается. Но пока планируется не облагать их налогом по аналогии с доходом от депозитов, добавил Моисеев.
Возврат льгот по НДФЛ, видимо, должен стимулировать граждан использовать ГПП именно для получения пенсии, и как дополнительный барьер для обналичивания накоплений, считает руководитель аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Но такая мера снизит интерес населения к формированию долгосрочных инвестиций, считает он.
В международной практике, к примеру, в Польше, при формировании аналогичного пенсионного капитала человек выбирает момент уплаты НДФЛ — перед внесением средств на пенсионный счет или после получения права на единовременную выплату, рассказывает Биезбардис.
Если человек забирает накопления, логично, что его попросят вернуть налоговый вычет. Такой же принцип действует и в случае с индивидуальным инвестиционным счетом, указывает управляющий директор «Эксперт РА» по корпоративным и инвестиционный рейтингам Павел Митрофанов. В целом же это одна из мер, которая сделает вывод накоплений непривлекательным для граждан, считает он.
Пока предлагается один стандартный вариант пожизненного пенсионного плана (если человек приобретет его, а не заберет накопления сразу), хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал Швецов. Он рассчитывается на 15−20 лет вперед, но каждые два года будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. Это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер, объясняет Швецов. А неиспользованный остаток при смерти пенсионера достанется его наследникам, продолжает Швецов.
Накопления также можно будет забрать досрочно для лечения серьезного заболевания, рассказал Швецов.
Анна Еремина, Анна Михеева