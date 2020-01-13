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17:36 (мск), источник: Ведомости

Участники новой накопительной пенсионной системы смогут изъять все накопления

При этом им придется вернуть государству все льготы по НДФЛ.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Участники разрабатываемой Центробанком и Минфином новой накопительной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут при выходе на пенсию изъять все накопления. Но при этом человеку придется заплатить подоходный налог, рассказал в интервью «Российской газете» первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Законопроекты о создании новой накопительной пенсионной системы были подготовлены осенью прошлого года. Сейчас они находятся в стадии общественного обсуждения.

Предполагается, что в ГПП сможет участвовать любой человек. Тем, кто будет сам копить на пенсию, Минфин и ЦБ планируют дать льготы по уплате НДФЛ. То есть участник ГПП получит вычет в размере 13% от каждого взноса, если он не превышает 6% его дохода.

Если человек захочет копить больше, то сможет включить расходы свыше 6% в уже существующий социальный налоговый вычет — он ограничен 120 000 руб. в год.

Выплаты по новой системе начинаются или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП.

При этом у человека будет выбор: получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план, указал Швецов.

В детали он не вдавался. Лишь указал, что доход, который пенсионный фонд получит в результате инвестирования, не облагается налогом. Таким образом, речь может идти как об уплате пенсионером НДФЛ с полученного инвестдохода, так и о возврате полученных ранее налоговых вычетов на взносы.

При единовременном изъятии пенсионных накоплений человеку придётся вернуть вычеты по НДФЛ, уточнил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Что касается уплаты налогов с доходов от инвестирования, то сейчас этот вопрос обсуждается. Но пока планируется не облагать их налогом по аналогии с доходом от депозитов, добавил Моисеев.

Возврат льгот по НДФЛ, видимо, должен стимулировать граждан использовать ГПП именно для получения пенсии, и как дополнительный барьер для обналичивания накоплений, считает руководитель аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Но такая мера снизит интерес населения к формированию долгосрочных инвестиций, считает он.

В международной практике, к примеру, в Польше, при формировании аналогичного пенсионного капитала человек выбирает момент уплаты НДФЛ — перед внесением средств на пенсионный счет или после получения права на единовременную выплату, рассказывает Биезбардис.

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Если человек забирает накопления, логично, что его попросят вернуть налоговый вычет. Такой же принцип действует и в случае с индивидуальным инвестиционным счетом, указывает управляющий директор «Эксперт РА» по корпоративным и инвестиционный рейтингам Павел Митрофанов. В целом же это одна из мер, которая сделает вывод накоплений непривлекательным для граждан, считает он.

Пока предлагается один стандартный вариант пожизненного пенсионного плана (если человек приобретет его, а не заберет накопления сразу), хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал Швецов. Он рассчитывается на 15−20 лет вперед, но каждые два года будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. Это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер, объясняет Швецов. А неиспользованный остаток при смерти пенсионера достанется его наследникам, продолжает Швецов.

Он называет такую технологию «несколько спорной», потому что она менее понятна людям, и по итогам общественного обсуждения будет принято решение, стоит ли выводить на рынок такой сложный продукт.

Накопления также можно будет забрать досрочно для лечения серьезного заболевания, рассказал Швецов.

Анна Еремина, Анна Михеева

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