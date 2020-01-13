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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Белоруссия снова не смогли согласовать тарифы на транзит нефти

Представители России и Белоруссии не сумели договориться по тарифам на транзит российской нефти, сообщает агентство БелТА. В ближайшее время переговоры будут продолжены, заявил после встречи в Минске представитель белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Источник: Reuters

С начала года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены, так как стороны не смогли заключить договор после окончания действовавших до 1 января соглашений.

Как утверждает источник БелТА, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год в соответствии с достигнутыми еще прошлым летом договоренностями.

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«В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО “Гомельтранснефть Дружба” в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки», — рассказал представитель МАРТ. По его словам, предлагалось увеличить тариф на инфляционную составляющую и на недополученный «Гомельтранснефтью» объем выручки. Однако у российской стороны возникли «определенные вопросы» по расчетам, проведенным белорусской компанией.

Из-за отсутствия нового договора с Россией Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов, при этом транзит нефти сохраняется.

С 4 января прокачку нефти из России на белорусские НПЗ восстановили. Половину потребностей страны обеспечат компании «Русснефть» и «Нефтиса» Михаила Гуцериева. 10 января Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти.

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