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17:20 (мск), источник: Forbes

Миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд со скандинавскими банками

Суд в Хельсинки отклонил иск российского миллиардера Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам. Это вторая неудачная попытка попавшего под санкции США бизнесмена принудить организации проводить его операции.

Источник: РИА "Новости"

Суд в Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам — Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank, передает Reuters со ссылкой на решение суда.

«Районный суд Хельсинки отклонил жалобу Бориса Ротенберга о его правах на банковские услуги и ущербе от дискриминации», — приводит агентство цитату из определения суда.

Ротенберг подал в суд на банки из-за того, что они отказывались работать с бизнесменом, которого США внесли в санкционный список. Handelsbanken не принимал платежи, а остальные не проводили операции по поручениям миллиардера.

Ротенберг настаивал на том, что у него помимо российского есть также гражданство Финляндии и он не попал под санкции Евросоюза, в отличие от его брата Аркадия Ротенберга.
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Значит, европейские банки должны исполнять обязательства перед ним как перед гражданином Евросоюза, рассуждал миллиардер. Банки с этим не соглашались, ведь в случае нарушения санкций США они сами могли оказаться под ограничениями и лишиться доступа к долларовому рынку.

Это была вторая попытка Ротенберга отстоять свою позицию в суде. Первый иск он подал к трем банкам в октябре 2018 года, но в феврале 2019-го суд его отклонил. Во второй раз миллиардер подал иск в сентябре прошлого года.

Решение финского суда станет важным прецедентом, на который будут ориентироваться другие банки в аналогичных ситуациях, отметил накануне Bloomberg.

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