05:59 (мск), источник: Известия
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Кабмин готов упросить российским предпринимателям трудоустройство иностранцев.
Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение парламента предстоящей осенью. В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны. Инициативу поддерживают и ведущие объединения предпринимателей: там считают, что есть другие способы выявлять нелегальную миграцию, а иностранцы сегодня нужны стране
А вот в Госдуме к предложению, напротив, отнеслись неоднозначно — некоторые парламентарии считают, что таким образом работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.
От ПДД до мигрантов
Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции, МВД должно предоставить уже в июне. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Согласно ему, в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Как полагают в кабмине, эта мера будет способствовать экономическому росту страны и укладываться в параметры «регуляторной гильотины» (реформы по ослаблению надзора за бизнесом. — «Известия»).
Перечень сфер и органов власти, участвующих в реализации механизма «гильотины»,
Любое послабление при проверках бизнеса всегда приветствуется, потому что
По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, сокращение численности населения трудоспособного возраста может оказаться трендом ближайших 10 лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.
— Естественно, бизнес пытается заполнить эти места за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в РФ есть серьезные сложности. Чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены по русскому языку и на знание Конституции. Мы же не говорим, что их не надо проверять вообще — есть достаточно других оснований для проверок. Мы не понимаем, почему они должны быть плановыми, — отметил представитель
— Это сотни тысяч рублей. Но одно дело, если это крупная компания, а другое, если небольшое производство. Один штраф может сразу закрыть бизнес. Поэтому мы, конечно, приветствуем такое поручение правительства, — сказал он.
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Без нелегалов
Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев также считает, что бизнес нуждается в послаблениях.
— Есть общая позиция по снижению проверок и контроля бизнеса, и она, безусловно, оправданна, так как сегодня административный контроль за предпринимателями чрезмерен. С этим связано и появление «регуляторной гильотины», и другие решения. Но, с другой стороны, тема миграции очень чувствительная, — пояснил «Известиям» парламентарий.
По его словам, проблема нелегальной миграции в России сегодня очень остро воспринимается обществом и прежде, чем давать оценку инициативе, нужно увидеть текст разработанного законопроекта.
— Сокращение проверок возможно, но — при появлении механизмов, которые пресекали бы возможность труда нелегальных мигрантов, — подчеркнул депутат.
А вот в «Справедливой России» к инициативе кабмина сразу отнеслись отрицательно.
— Миграционное законодательство становится всё более и более либеральным, в этом заинтересован бизнес и диаспоры. Но это плохо — к нам приезжает всё больше неквалифицированных кадров, а в стране нарушается религиозный баланс.
Аналогичного мнения придерживаются и думские коммунисты.
— Не думаю, что это инициатива, которую мы можем поддержать. Если ослабить контроль над мигрантами, это однозначно скажется на росте преступности. Плюс очевидно, что рабочих мест будут лишаться коренные жители России, — заявил «Известиям» первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Во фракции ЛДПР от комментариев воздержались — парламентарии предложили дождаться внесения законопроекта и только после его тщательного изучения делать выводы.
Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» отметил, что работа правоохранительных органов после принятия законопроекта очевидно усложнится. В то же время эксперт признал, что проблема нелегальной миграции должна решаться уже на стадии незаконного пересечения российской границы. Он допустил, что инициатива кабмина будет поддержана, но законодательство в отношении