02:32 (мск), источник: ТАСС
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.
Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.
Министерство финансов США 5 августа 2019 года причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина «прозрачной валютной политики».
ЦБ КНР тогда заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.