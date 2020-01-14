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02:32 (мск), источник: ТАСС

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

ЦБ: $ 60.9474   -0.32 € 67.8162   -0.23 ММВБ: $ 61.2825   +0.22 € 68.2350   +0.34
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Министерство финансов США 5 августа 2019 года причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина «прозрачной валютной политики».

ЦБ КНР тогда заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

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