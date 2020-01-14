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10:01 (мск), источник: РИА Новости

В России дорожают сигареты

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Анна Киселева. Крупнейшие табачные компании, работающие в России, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 года по январь 2020 года, следует из реестра цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы (ФНС).

Источник: РИА Новости

«Цены не меняются в один момент. Как правило, с момента подачи производителем декларации о новых ценах на продукцию до появления ее в продаже проходит несколько месяцев», — рассказала РИА Новости директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.

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Тем не менее, корреспонденту агентства уже удалось найти в московских супермаркетах сигареты компании «Донской табак» (входит в Japan Tobacco International), выросшие в цене после Нового года на 3,5% или на шесть рублей.

«Действительно, цены на сигареты в этом году повышаются и это обусловлено ежегодным ростом ставок акцизов на табачную продукцию», — прокомментировал директор по коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев.

В компании Imperial Tobacco также подтвердили наличие этих тенденций.

Рост максимальной розничной цены для большинства наших марок с декабря 2019 года по январь 2020 года составил шесть рублей. Это обусловлено ежегодным повышением ставок акциза, которые в 2020 году увеличились на 4%
Илона Миртова
директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии

Philip Morris International тоже учитывает плановое повышение ставок акциза в формировании своей ценовой стратегии, рассказал вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International Сергей Слипченко.

Нововведения на табачном рынке

К факторам, которые также повлияют на стоимость сигарет в 2020 году, Гуськова из «БАТ Россия» отнесла эффект от прошлогоднего повышения НДС до 20% и окончательный переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.

Согласно реестру ФНС, в России в первую очередь могут подорожать отдельные линейки следующих марок сигарет: Winston, Parliament, Rothmans, «Ява» и другие.

«Российские потребители очень чувствительны к росту цен на сигареты. Как показывает динамика прошлых лет, когда цены на легальные сигареты растут быстрее, чем доходы населения, курильщики переключаются на более доступную альтернативу — контрафакт», — заметила представитель «БАТ Россия».

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Цена на нелегальные сигареты в полтора-два раза ниже, чем цена легальной пачки эконом-сегмента. В этой связи Imperial Tobacco обеспокоена законодательными инициативами по введению минимальной розничной цены, которая увеличивает разрыв между легальной и нелегальной продукцией в два раза.

«Фактически это означает вытеснение с рынка легальных сигарет экономичного сегмента», — отметила Миртова.

Вместе с ростом ставок акциза на табак в 2020 году появилось еще одно нововведение: многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака стали подакцизными товарами.

По мнению главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева, изменения не приведут к удорожанию этих изделий, однако могут повысить риск увеличения доли нелегальной продукции.

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