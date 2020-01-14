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04:09 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2−3 миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

Источник: РИА Новости

«По уголовным делам — это от силы до 2−3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал он, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.

При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил Кудрин.

По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

«Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заявил Кудрин.

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