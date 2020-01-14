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04:12 (мск), источник: РИА Новости

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Источник: Reuters

Как пишет СМИ, это может означать, что правительство не планирует вносить его в Госдуму в текущем году. Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.

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В Минфине уточнили, что законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом поступивших в ведомство позиций заинтересованных ведомств и организаций. Документы внесут в правительство по завершении «согласительных процедур».

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию. При этом если правительство не внесет их, депутаты готовы сделать это самостоятельно.

«Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы», — заявил Аксаков.

Он подчеркнул, что парламентарии могут пойти на это в случае, если речь пойдет о качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики. Еще одним условием Аксаков называет общую позицию с правительством.

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