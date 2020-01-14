Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».
Зарплаты по отраслям
По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте — «фитнес и салоны красоты», где средняя зарплата по стране составила чуть более 47,7 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул «автомобильный бизнес» со средней зарплатой около 46,2 тыс. рублей в месяц.
Самыми низкооплачиваемыми группами массовых профессий стали: «образование и наука» (26,3 тыс. рублей в месяц), «административная работа» (в среднем 29,6 тыс. рублей), а также «бухгалтерия и финансы» с предложением к соискателям работы в среднем 29,9 тыс. рублей в месяц.
Единственной группой профессий, где по итогам года среднемесячная зарплата уменьшилась, стало «страхование». В 2019 году соискатели в этой области могли рассчитывать на зарплату в 31,13 тыс. рублей, что на 3,1% ниже, чем годом ранее.
Больше всего в минувшем году зарплаты выросли у домашнего персонала, а также у госслужащих и сотрудников некоммерческих организаций — на 11%.
Домашний персонал в 2019 году в среднем за месяц получал 40,36 тыс. рублей, а представители госслужбы и НКО — 31,88 тыс. рублей.
Зарплаты по городам
По уровню зарплат в стране лидерами остались Москва и Санкт-Петербург.
Жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы — 47,9 тыс. рублей.
При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат. За год они стали больше на 12,1%.
В минувшем году сильнее увеличился разрыв между средней зарплатой в целом по России и в Москве. В столице сумма ежемесячного вознаграждения стала в полтора раза больше среднероссийской, тогда как в 2018 году превышала ее в 1,4 раза.
За пределами двух крупнейших городов самые высокие зарплаты аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составил 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске — 38 тыс. рублей, в Краснодаре — 37,9 тыс. рублей.
«Сегмент массовых профессий по своей сути является отражением российской экономики. Разрыв в размере зарплат между Москвой и небольшими населенными пунктами в регионах увеличивается, однако по динамике роста крупнейшие региональные центры не сильно отстают от столицы и финансовые вознаграждения в них также растут. В то же время рост находится в пределах инфляции, и в этом году мы ожидаем, что зарплаты в сегменте массовых специальностей будут увеличиваться равномерно, без особых скачков», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
Самые низкие зарплаты по итогам года оказались в Поволжье.
Работодатели Волгограда предлагали в основном 30 тыс. рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превысил эту сумму.
Самые востребованные профессии
В 2019 году самыми востребованными у российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажи (20,8% от общего числа объявлений); производство, сырье и сельское хозяйство (15,6%); строительство (12,6%); транспорт, логистика (10,4%); автомобильный бизнес (8,8%).
Соискатели же больше всего интересовались вакансиями в группах: продажи (17,2%); транспорт, логистика (14,3%); строительство (13,7%); производство, сырье, с/х (13,2%) и без опыта, студенты (11,3%).
В декаре 2019 года Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных рабочих профессий и должностей для специалистов среднего звена. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры.