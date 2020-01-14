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10:05 (мск), источник: Известия

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год

Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м. К такому выводу пришел аналитический центр «Авито Работа» по итогам исследования рынка труда массовых специальностей России.

Источник: Reuters

Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

Зарплаты по отраслям

По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте — «фитнес и салоны красоты», где средняя зарплата по стране составила чуть более 47,7 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул «автомобильный бизнес» со средней зарплатой около 46,2 тыс. рублей в месяц.

Самыми низкооплачиваемыми группами массовых профессий стали: «образование и наука» (26,3 тыс. рублей в месяц), «административная работа» (в среднем 29,6 тыс. рублей), а также «бухгалтерия и финансы» с предложением к соискателям работы в среднем 29,9 тыс. рублей в месяц.
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Единственной группой профессий, где по итогам года среднемесячная зарплата уменьшилась, стало «страхование». В 2019 году соискатели в этой области могли рассчитывать на зарплату в 31,13 тыс. рублей, что на 3,1% ниже, чем годом ранее.

Больше всего в минувшем году зарплаты выросли у домашнего персонала, а также у госслужащих и сотрудников некоммерческих организаций — на 11%.

Домашний персонал в 2019 году в среднем за месяц получал 40,36 тыс. рублей, а представители госслужбы и НКО — 31,88 тыс. рублей.

Зарплаты по городам

По уровню зарплат в стране лидерами остались Москва и Санкт-Петербург.

Жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы — 47,9 тыс. рублей.

При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат. За год они стали больше на 12,1%.

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В минувшем году сильнее увеличился разрыв между средней зарплатой в целом по России и в Москве. В столице сумма ежемесячного вознаграждения стала в полтора раза больше среднероссийской, тогда как в 2018 году превышала ее в 1,4 раза.

За пределами двух крупнейших городов самые высокие зарплаты аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составил 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске — 38 тыс. рублей, в Краснодаре — 37,9 тыс. рублей.

«Сегмент массовых профессий по своей сути является отражением российской экономики. Разрыв в размере зарплат между Москвой и небольшими населенными пунктами в регионах увеличивается, однако по динамике роста крупнейшие региональные центры не сильно отстают от столицы и финансовые вознаграждения в них также растут. В то же время рост находится в пределах инфляции, и в этом году мы ожидаем, что зарплаты в сегменте массовых специальностей будут увеличиваться равномерно, без особых скачков», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Самые низкие зарплаты по итогам года оказались в Поволжье.

Работодатели Волгограда предлагали в основном 30 тыс. рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превысил эту сумму.

Самые востребованные профессии

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В 2019 году самыми востребованными у российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажи (20,8% от общего числа объявлений); производство, сырье и сельское хозяйство (15,6%); строительство (12,6%); транспорт, логистика (10,4%); автомобильный бизнес (8,8%).

Соискатели же больше всего интересовались вакансиями в группах: продажи (17,2%); транспорт, логистика (14,3%); строительство (13,7%); производство, сырье, с/х (13,2%) и без опыта, студенты (11,3%).

В декаре 2019 года Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных рабочих профессий и должностей для специалистов среднего звена. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры.

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