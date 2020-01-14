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09:20 (мск), источник: Интерфакс

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,25 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном.

ЦБ: $ 60.9474   -0.32 € 67.8162   -0.23 ММВБ: $ 61.2825   +0.22 € 68.2350   +0.34
Источник: AP 2020

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $64,25 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,78 (1,2%), до $64,20 за баррель.

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Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) — до $58,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,08 за баррель, опустившись на $0,96 (1,63%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая.

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

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