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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.

Источник: РИА Новости

В 2019 году он достигал лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, поданных россиянами. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом. Доля одобренных заявок в последнем месяце 2019 года снизилась до 32,2%. В 2018 году, по информации РБК, средний уровень находился на уровне 41%.

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В НБКИ считают, что подобная ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов россиян. Центробанк неоднократно указывал на увеличение рисков в сфере розничного кредитования, а также рост закредитованности граждан.

Кроме того, с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций требуют рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше десяти тысяч рублей. Эксперты считают, что рост закредитованности россиян привел к снижению качества клиентов, что повлияло на число отказов.

РБК отмечает, что у заявок на ипотеку самый высокий уровень одобрения. В прошлом году он достиг 65,6%. Однако автокредиты стали выдавать меньше, их уровень упал до 43,5%.

В России с 1 января вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен превышать долг более чем в 1,5 раза.

Подобные меры распространяются на неустойки, а также платежи за услуги, которые кредитор оказывает заемщику по договору потребительского кредита.

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