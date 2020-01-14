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13:18 (мск), источник: Газета.Ру

Фастфуд вместо оливье: как россияне потратились на каникулах

Россияне провели январские каникулы в заведениях фастфуда.

Источник: РИА "Новости"

Первая неделя нового года оказалась удачной для заведений общественного питания. Судя по числу покупок, традиционные магазины проигрывают ресторанам, кафе и фастфуду. Вырисовывается тренд: жители крупных городов все чаще питаются вне дома, ведь стоять на кухне просто некогда. В ряде стран поход в ресторан экономически выгоднее покупок в магазине, говорят эксперты.

Во время новогодних праздников россияне предпочитали тратить деньги в ресторанах и кафе, а не в продуктовых магазинах.

Это следует из данных «Платформы ОФД» за первую неделю 2020 года, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Анализировались чеки и число покупок в гипермаркетах, супермаркетах, магазинах у дома, ресторанах, кафе и предприятиях фастфуда с 1 по 7 января 2020 года. Сравнивались с тем же периодом прошлого года. Число покупок в заведениях фастфуда выросло на 10%, в кафе, столовых на 11%, а в ресторанах — на 5%.

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Статистика по традиционным торговым точкам не такая впечатляющая. Так, число покупок в магазинах у дома и в гипермаркетах выросло на 3%, супермаркетах — на 6%.

«На новогодних каникулах мы увидели, что российский потребитель рационально подходит к своим затратам на продуктовые покупки и походы в заведения общепита. Средний чек россиян растет медленно. Повышение обеспечено покупками в крупных городах», — объясняет генеральный директор IT-компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

По его словам, в России второй год подряд растет популярность кафе и ресторанов в новогодние каникулы.

«Индустрия питания в мегаполисах активно развивается, появляются новые демократичные форматы заведений, более интересное меню. Это привлекает большее число гостей, которые выбирают времяпровождение вне дома», — добавляет представитель фискального оператора.

Если сравнивать средние чеки, то в заведениях общественного питания россияне тратят меньше по сравнению с торговыми точками.

Например, средний чек в гипермаркете, согласно данным компании «Платформа ОФД», составил в январские каникулы 615−625 руб. Средний чек в кафе за тот же период — 500−550 руб, на 5% выше прошлогоднего значения.
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В заведениях фастфуда самый низкий средний чек — 250−260 руб. Он увеличился на 4%.

В целом за год средний чек в магазинах увеличился незначительно. В гипермаркетах динамика роста в пределах статистической погрешности — рост на 1% в сравнении с предыдущим годом. В супермаркетах — он увеличился на 1,5% до 415−425 руб.

Средний чек в магазинах у дома вырос на 3% до 315−325 руб.

По сути поход в ресторан замещает покупки в супермаркете. Но в России тренд на питание вне дома «только-только» разгоняется, пока что тенденция более заметна в крупных городах, поясняет преподаватель кафедры национальной экономики Института экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС Марала Чарыева.

«Этот тренд [питания вне дома] давным-давно в мире существует, и мы запаздываем», — рассказывает собеседница «Газеты.Ru».

Суммы, которые россияне тратят в отдельных магазинах и гастрономических заведениях, пока что не так сильно отличаются. А вот в Европе и Северной Америке жителю мегаполиса ходить в рестораны среднего уровня значительно выгоднее и дешевле, чем заниматься приготовлением блюд дома, поясняет преподаватель РАНХиГС.

Занятость граждан высокая, как и их мобильность, поэтому приходить домой и готовить — нет никакой возможности с точки зрения занятости. Кроме того, это становится экономически нецелесообразным.
Марала Чарыева
преподаватель РАНХиГС.
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К тому же, по ее словам, цены на предприятиях общественного питания в России постепенно «становятся более разумными».

«Нет такой наценки, как это было раньше, люди понимают: конкуренция увеличивается. Рестораторы вынуждены привести себя в чувство, свои экономические показатели, и уже ориентироваться на платежеспособность», — поясняет Чарыева.

При этом высокая посещаемость кафе наблюдается в первую очередь в крупных городах и федеральных центрах, подчеркивает эксперт.

Традиционно в январские каникулы в Москве и Санкт-Петербурге по ресторанам и кафе ходят не только местные жители, но и приезжающие на Новый год туристы, как из регионов России, так и других стран. Например, столицу в новогодние праздники посетили около 5 млн туристов, сообщал недавно мэр города Сергей Собянин.

Ольга Шерункова

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