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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В зерне всходит квота. На его экспорт могут ввести ограничения

Во второй половине сезона в России могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки за пределы стран ЕАЭС в 20 млн тонн. В Минсельхозе ранее обещали включать подобные механизмы только при «острой необходимости».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подготовлен проект постановления о введении нетарифной квоты на экспорт зерна. Копия текста документа есть у «Ъ».

Ограничения касаются пшеницы, ячменя, кукурузы и пр., за исключением ряда семян, и не распространяются на страны ЕАЭС.

Объем нетарифной квоты до 30 июня текущего года (конца текущего сезона) — 20 млн тонн. Контролировать выборку квоты должна Федеральная таможенная служба. Планируемый срок вступления постановления в силу — 1 января, сказано в документе.

Минсельхоз опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России в понедельник вечером. Подробности в сообщении не приводились.

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В декабре 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил в интервью «Ъ», что в России могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна. «Это не должны быть механизмы, которые бы работали все время: они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей», — говорил Патрушев. Сегодня в РФ также есть экспортная пошлина на вывоз пшеницы, которая пока обнулена.

Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона Россия экспортировала 22,8 млн тонн зерна, включая 19,7 млн тонн пшеницы. Год к году показатели сократились на 17% и 15% соответственно. Аналитический центр министерства ожидает активизации поставок в январе—июне 2020 года на фоне роста конкурентоспособности российской пшеницы. По итогам сезона Минсельхоз ожидает экспорт зерна на уровне 45 млн тонн, пшеницы — 36 млн тонн. Таким образом, исходя из прогнозов министерства, до конца сезона Россия должна экспортировать еще около 22,2 млн тонн зерна, включая 16,3 млн тонн пшеницы.

Анатолий Костырев

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