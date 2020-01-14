В зерне всходит квота. На его экспорт могут ввести ограничения

Подготовлен проект постановления о введении нетарифной квоты на экспорт зерна. Копия текста документа есть у «Ъ».
Объем нетарифной квоты до 30 июня текущего года (конца текущего сезона) — 20 млн тонн. Контролировать выборку квоты должна Федеральная таможенная служба. Планируемый срок вступления постановления в силу — 1 января, сказано в документе.
Минсельхоз опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России в понедельник вечером. Подробности в сообщении не приводились.
В декабре 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил в интервью «Ъ», что в России могут быть разработаны различные механизмы возможного ограничения экспорта зерна. «Это не должны быть механизмы, которые бы работали все время: они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей», — говорил Патрушев. Сегодня в РФ также есть экспортная пошлина на вывоз пшеницы, которая пока обнулена.
Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона Россия экспортировала 22,8 млн тонн зерна, включая 19,7 млн тонн пшеницы. Год к году показатели сократились на 17% и 15% соответственно. Аналитический центр министерства ожидает активизации поставок в январе—июне 2020 года на фоне роста конкурентоспособности российской пшеницы. По итогам сезона Минсельхоз ожидает экспорт зерна на уровне 45 млн тонн, пшеницы — 36 млн тонн. Таким образом, исходя из прогнозов министерства, до конца сезона Россия должна экспортировать еще около 22,2 млн тонн зерна, включая 16,3 млн тонн пшеницы.