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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин усомнился в целесообразности отмены НДФЛ для бедных

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для бедных не окажет на их состояние существенного влияния, так как целевое субсидирование в данном случае эффективнее налоговых льгот, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить об уменьшении налогообложения для очень низких зарплат, то это очень косвенное имеет отношение к бедным, но, конечно, любое снижение налогообложения всегда всеми приветствуется. Но в данном случае, если мы говорим о борьбе с бедностью, я бы сегодня видел более эффективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье и соответственно выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — сказал Кудрин журналистам во вторник.

По его словам, люди, которые нуждаются, не имеют соответствующих доходов или зарплат, от уплаты налогов с которых их можно было освободить, зачастую у таких людей вообще нет работы.

Это дети, это семьи с детьми, это семьи с больными, те, кто по какой-то причине не могут работать. Многодетные семьи и с детьми — это основная зона, где может быть бедность.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты
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Глава СП отметил, что любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия стала бы более весомой мерой поддержки малоимущих граждан. «Те предложения, которые сейчас предлагаются правительством — более весомые, чем такое освобождение от налогов», — сказал он.

Между тем, по его словам, те предложения, которые вносились, СП не рассматривались, «поэтому позиции Счетной палаты по этому вопросу не вырабатывалось».

Инициатива об отмене НДФЛ

Накануне, 13 января, стало известно, что группа депутатов выступила с инициативой об освобождении от налога на доходы физлиц тех, чьи доходы менее двух МРОТ. Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным. «Мы сегодня направляем законопроект для получения официального отзыва кабмина», — сказал «Интерфаксу» Нилов. Он сообщил также, что проект закона предлагает изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ.

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В пояснительной записке к проекту закона приводятся данные Росстата, согласно которым численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% населения, что «говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается».

При этом депутаты отмечают, что «Росстат приводит сухие цифры, согласно которым количество людей за чертой бедности снижается или повышается не в результате экономического роста или роста реальных доходов населения, а в результате того, на каком уровне государство установит черту бедности в виде прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11 185 руб.».

«Если эту цифру еще увеличить, то бедных станет больше, а если уменьшить — то меньше, но сами люди, которые стоят за этими цифрами, бедными или малоимущими быть не перестанут без реальных мер поддержки», — считают авторы инициативы.
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Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты НДФЛ граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2020 г. размер МРОТ составил 12 130 руб., поэтому граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 руб., могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, «что будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц», говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что «фактически подобный подход частично предусматривает введение “прогрессивной” шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков».

Говоря о зарубежной практике, они отмечают, что во многих странах НДФЛ имеет нулевую ставку, если доход гражданина составляет менее определенной суммы. Например, в Германии НДФЛ не взимается с граждан, чей годовой доход составляет менее 8820 евро на человека (то есть 17 640 евро для супружеской пары). В пересчете на рубли это составляет 51 450 рублей в месяц.

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