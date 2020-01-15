Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
50Взгляд на свободу
04:46 (мск), источник: Известия

Минэкономразвития ужесточит контроль над продажами туристических путевок

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, по которому туристические агентства и операторы, работающие в России, будут обязаны использовать систему «Электронная путевка», чтобы граждане сами могли самостоятельно контролировать покупку туров. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Источник: Reuters

Отмечается, что система «Электронная путевка» — онлайн-мониторинг деятельности туроператоров и турагентств — заработает на территории страны в 2021 году. В Минэкономразвития подчеркнули, что документ будет представлен правительству, а в октябре внесен в Госдуму.

В пресс-службе ведомства добавили, что такой мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туристического рынка.

Кроме того, в Минэкономразвития уверены, что нововведение поможет защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность рынка. Инициатива предполагает самостоятельное внесение операторами данных о бронировании и оплате пакетного тура в систему.

После этого каждой покупке будет присваиваться номер, по которому россияне смогут проследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.

В центрах госуслуг теперь можно получить путевки
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июля 2019© Ньюстюб
 Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Экологии ради: Россия заработала миллиарды на самом дорогом металле
Белоруссия заменит российскую нефть на поставки с Украины
В Boeing назвали Lion Air идиотами перед падением лайнера
В Израиле ответили на ситуацию с недопуском россиян в страну
Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии
В России многие профессии станут ненужными, заявили в Госдуме
Людей разделили на четыре группы по типу старения
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Авто
Наказание для водителей, сбежавших с места ДТП, могут смягчить Сейчас за оставление места аварии нарушителя могут лишить водительских прав или арестовать на срок до пятнадцати суток
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Исповедь 473
Какую породу завести.... 398
Собака 351
Первый раз 122
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Цифры не врут. Граждан РФ устраивает все
Сказочный Ямал. Вот почему стоит поехать за полярный круг
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь