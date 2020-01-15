Минэкономразвития ужесточит контроль над продажами туристических путевок

Отмечается, что система «Электронная путевка» — онлайн-мониторинг деятельности туроператоров и турагентств — заработает на территории страны в 2021 году. В Минэкономразвития подчеркнули, что документ будет представлен правительству, а в октябре внесен в Госдуму.
В пресс-службе ведомства добавили, что такой мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туристического рынка.
Кроме того, в Минэкономразвития уверены, что нововведение поможет защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность рынка. Инициатива предполагает самостоятельное внесение операторами данных о бронировании и оплате пакетного тура в систему.
После этого каждой покупке будет присваиваться номер, по которому россияне смогут проследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.