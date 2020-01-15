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10:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Black Star выкупил алкогольные бренды дешёвого вина

Холдинг Black Star, основанный российским рэп-исполнителем Тимати (Тимур Юнусов), стал владельцем нескольких алкогольных брендов.

Источник: РИА "Новости"

В конце 2019 года входящее в холдинг ООО «Блэк Стар Сейф» получило права на девять товарных знаков ликвидирующегося плодоовощного комплекса «Зеленоградский», производившего дешёвое вино.

Речь идёт о брендах Black Star, «Лоза Сарсон», «Золото Торуа», «Сангринелла», Wineverso, Wineweek, «Крепкая ягода», а также двух вариантах графических изображений марки «Поэзия вина». Все эти товарные знаки связаны с выпуском алкоголя, преимущественно вина.

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«Зеленоградский» специализировался на алкогольной продукции низкого ценового сегмента, но с 2016 года проходит процедуру банкротства. Торговые знаки выкупили единым лотом за 452 600 рублей на аукционе по реализации имущества предприятия. Он состоялся в декабре на площадке Российского аукционного дома.

Холдинг Black Star владеет музыкальным и одёжным лейблами, а также развивает фастфуд-бизнес, бьюти- и тату-салоны, картинг, автомойки, а с недавних пор ещё и фитнес-клуб. При этом основатели — Тимати, Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Чассем, позиционируют себя как приверженцы здорового образа жизни и алкоголь не употребляют.

«Это наша позиция, не потому, что нас об этом попросили, но она совпадает с позицией страны. У нас белый имидж для нового поколения», — рассказывал Курьянов.

Приобретение брендов не связано с планами на алкогольные проекты. Основной вид деятельности «Блэк Стар Сейф» — защита интеллектуальной собственности.

Комплект товарных знаков выкупили из-за присутствия в перечне марки Black Star для защиты бренда холдинга, пояснили в компании.

Впрочем, вопрос, будет ли под выкупленными брендами выпускаться какая-либо алкогольная продукция, пока остаётся без ответа.

Арина Корелина

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