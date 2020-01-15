10:53 (мск), источник: Секрет Фирмы
Black Star выкупил алкогольные бренды дешёвого вина
Холдинг Black Star, основанный российским
В конце 2019 года входящее в холдинг ООО «Блэк Стар Сейф» получило права на девять товарных знаков ликвидирующегося плодоовощного комплекса «Зеленоградский», производившего дешёвое вино.
Речь идёт о брендах Black Star, «Лоза Сарсон», «Золото Торуа», «Сангринелла», Wineverso, Wineweek, «Крепкая ягода», а также двух вариантах графических изображений марки «Поэзия вина». Все эти товарные знаки связаны с выпуском алкоголя, преимущественно вина.
«Зеленоградский» специализировался на алкогольной продукции низкого ценового сегмента, но с 2016 года проходит процедуру банкротства. Торговые знаки выкупили единым лотом за 452 600 рублей на аукционе по реализации имущества предприятия. Он состоялся в декабре на площадке Российского аукционного дома.
Холдинг Black Star владеет музыкальным и одёжным лейблами, а также развивает
«Это наша позиция, не потому, что нас об этом попросили, но она совпадает с позицией страны. У нас белый имидж для нового поколения», — рассказывал Курьянов.
Приобретение брендов не связано с планами на алкогольные проекты. Основной вид деятельности «Блэк Стар Сейф» — защита интеллектуальной собственности.
Впрочем, вопрос, будет ли под выкупленными брендами выпускаться
Арина Корелина