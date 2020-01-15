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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран мира

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2019 года укрепила позиции среди 73 «лучших стран мира», заняв 23-е место в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report.

Источник: РИА Новости

По оценке журнала, в прошлом году Россия заняла 24-е место, а годом ранее — 26-е место.

Помимо общего рейтинга авторы исследования, которое проводилось совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group, проанализировали еще около 20 позиций, которые касаются положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

В итоге Россия заняла первое место как страна, где лучше всего начинать карьеру, второе место — как «самая могущественная страна», четвертое — среди «самых влиятельных стран».
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Кроме того, авторы исследования поставили Россию на 12-е место среди стран с переходной экономикой, на 15-е место среди стран с самым богатым наследием и на 19-е место среди стран, куда можно поехать учиться.

Гораздо хуже американские эксперты оценили позиции России с точки зрения ведения бизнеса. Так, в категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россию поставили на последнее 73-е место, а в категории «лучшие страны для начала бизнеса» — на предпоследнее место.

Характерно, что в другом авторитетном международном рейтинге Doing Business Россия занимает, по последним данным, 28-е место в мире, последовательно улучшая свои позиции все последние годы.

Помимо этого, U.S. News & World Report поставил Россию на 70-е место в категории «место для комфортной пенсии».

Рейтинг был составлен на основе опроса 20 тысяч респондентов по всему миру. Для оценки стран использовались 65 критериев.

Журнал U.S. News & World Report был основан в 1948 году и на протяжении десятилетий занимался составлением преимущественно рейтингов в США, в частности, среди вузов и лечебных учреждений. При этом методика расчетов, которую использовало издание, часто вызывала критику со стороны ряда специалистов.

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