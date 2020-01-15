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17:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Рубль упал на новостях об отставке правительства

Курс рубля возобновил снижение на фоне новости об отставке правительства.

ЦБ: $ 61.4328   +0.02 € 68.3747   -0.05 ММВБ: $ 61.3875   -0.06 € 68.5275   +0.16
Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 16:40 курс доллара на Московской бирже повысился на 7 коп. и составил 61,56 руб. Курс евро — на 24 коп., до 68,61 руб. К 16:39 рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 3121 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1597 пунктов.

К 17:30 курс доллара на Московской бирже составил 61,49 руб., курс евро — 68,59 руб.

Дмитрий Медведев обнародовал решение об отставке правительства на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции. Медведева назначат на должность зампреда Совета безопасности, которая будет введена по инициативе президента России Владимира Путина, председателем Совбеза является президент России.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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