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18:32 (мск), источник: Ведомости

Отставка правительства ненадолго снизила курс рубля

Реакция на новость такого масштаба оказалась мягкой.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Курс рубля на Мосбирже после сообщения об отставке правительства упал на 37 коп. к доллару — до 61,72 руб./$, но рубль быстро отыграл потери. К 17.24 мск курс снижался всего на 4 копейки — 61,46 руб./$.

Рубля с утра снижался, но к 15.00 его курс отыграл падение — до 61,38 руб./$ (+0,1% к закрытию предыдущего дня) и до 68,38 за евро (-0,01%). После новости об отставке доллар рос более чем на 20 коп. к закрытию предыдущего дня, евро — на 23 копейки до 68,6 руб.

Индекс Мосбиржи к 16.49 мск опустился на 0,63% до 3108,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,89% до 1589,76 пункта. Однако к 17.32 мск индексы уже росли к закрытию — на 0,24% и 0,38% соответственно.

Динамика курса рубля
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Реакция рынков предсказуемо негативная, как всегда при росте неопределенности, рассуждает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.

Реакция на новость такого масштаба достаточно мягкая, считает старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов. Нынешнее падение курса рубля к доллару отражает рост политической неопределенности для рынка, объясняет он.

Однако если бы отставка кабмина была интерпретирована рынком однозначно как политический кризис, падение курса национальной валюты к доллару могло бы составить от 1 до 3 руб.
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Рынок ждет новых назначений, и когда новый состав правительства будет оглашён, реакция может быть более выраженной, заключил он.

Если посмотреть на сколько упал рубль, то давление умеренное и отражает эмоциональную реакцию рынка на неожиданную новость об отставке правительства, говорит говорит начальник центра разработок стратегий Газпромбанка Егор Сусин: здесь можно говорить о росте неопределенности для локальных инвесторов. В целом, рубль будет под давлением в ближайший месяц из-за увеличения покупок валюты Минфином, подчеркивает Сусин. Укрепление же рубля в декабре-начале января имело локальный характер в связи со значительным изъятием депозитов Минфина со счетов на финансирование декабрьского дефицита бюджета, объясняет он.

Индекс Мосбиржи на новостях скорректировался сильнее, чем рубль, но тоже отскочил, говорит Кадулин. Динамика российских активов связана и с внешней конъюнктурой, сегодня с утра слабеют многие валюты развивающихся стран, а индексы акций стран Восточной Европы и Турции торгуются в минусе на те же 0,5%. Отставка правительства вряд ли приведет к существенной переоценке инвесторами привлекательности высокодоходных российских активов, поэтому негативный эффект будет ограниченным, счиатет он.

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