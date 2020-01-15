18:32 (мск), источник: Ведомости
Отставка правительства ненадолго снизила курс рубля
Реакция на новость такого масштаба оказалась мягкой.
Курс рубля на Мосбирже после сообщения об отставке правительства упал на 37 коп. к доллару — до 61,72 руб./$, но рубль быстро отыграл потери. К 17.24 мск курс снижался всего на 4 копейки — 61,46 руб./$.
Рубля с утра снижался, но к 15.00 его курс отыграл падение — до 61,38 руб./$ (+0,1% к закрытию предыдущего дня) и до 68,38 за евро (-0,01%). После новости об отставке доллар рос более чем на 20 коп. к закрытию предыдущего дня, евро — на 23 копейки до 68,6 руб.
Индекс Мосбиржи к 16.49 мск опустился на 0,63% до 3108,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,89% до 1589,76 пункта. Однако к 17.32 мск индексы уже росли к закрытию — на 0,24% и 0,38% соответственно.
Реакция рынков предсказуемо негативная, как всегда при росте неопределенности, рассуждает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.
Реакция на новость такого масштаба достаточно мягкая, считает старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов. Нынешнее падение курса рубля к доллару отражает рост политической неопределенности для рынка, объясняет он.
Рынок ждет новых назначений, и когда новый состав правительства будет оглашён, реакция может быть более выраженной, заключил он.
Если посмотреть на сколько упал рубль, то давление умеренное и отражает эмоциональную реакцию рынка на неожиданную новость об отставке правительства, говорит говорит начальник центра разработок стратегий Газпромбанка Егор Сусин: здесь можно говорить о росте неопределенности для локальных инвесторов. В целом, рубль будет под давлением в ближайший месяц
Индекс Мосбиржи на новостях скорректировался сильнее, чем рубль, но тоже отскочил, говорит Кадулин. Динамика российских активов связана и с внешней конъюнктурой, сегодня с утра слабеют многие валюты развивающихся стран, а индексы акций стран Восточной Европы и Турции торгуются в минусе на те же 0,5%. Отставка правительства вряд ли приведет к существенной переоценке инвесторами привлекательности высокодоходных российских активов, поэтому негативный эффект будет ограниченным, счиатет он.
Анна Еремина, Екатерина Гуркина, Екатерина Литова, Анна Третьяк