11:24 (мск), источник: Lenta.Ru
В России усомнились в пользе от нацпроектов
Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский усомнился в эффективности реализуемых в России национальных проектов и пользе от них для экономики страны.
Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Вклад в ВВП от нацпроектов, даже в случае их полной реализации, будет довольно скромным — около 0,5−0,7 процента в год», — отметил Дробышевский.
При этом, по его словам, нацпроекты могут сыграть другую — сигнальную — роль в экономическом развитии страны.
«В 2018 году после указа президента была выбрана экономическая модель, опирающаяся на лидирующую роль государства. И в этом смысле нацпроекты будут играть лидирующую и системообразующую роль. Если частный бизнес поддержит государственную инициативу, темпы роста в 3−5 процента годовых возможны», — сказал экономист.
Российская экономика, подчеркнул он, за последнее десятилетие совершила «серьезный шаг в сторону отхода от зависимости от цен на нефть». «Хотя произошло это во многом не за счет действий правительства, а само собой», — резюмировал Дробышевский.
Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС