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11:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В России усомнились в пользе от нацпроектов

Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский усомнился в эффективности реализуемых в России национальных проектов и пользе от них для экономики страны.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Вклад в ВВП от нацпроектов, даже в случае их полной реализации, будет довольно скромным — около 0,5−0,7 процента в год», — отметил Дробышевский.

При этом, по его словам, нацпроекты могут сыграть другую — сигнальную — роль в экономическом развитии страны.

«В 2018 году после указа президента была выбрана экономическая модель, опирающаяся на лидирующую роль государства. И в этом смысле нацпроекты будут играть лидирующую и системообразующую роль. Если частный бизнес поддержит государственную инициативу, темпы роста в 3−5 процента годовых возможны», — сказал экономист.

Российская экономика, подчеркнул он, за последнее десятилетие совершила «серьезный шаг в сторону отхода от зависимости от цен на нефть». «Хотя произошло это во многом не за счет действий правительства, а само собой», — резюмировал Дробышевский.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15−16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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