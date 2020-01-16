Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мрачная атмосфера»: что происходило в бункере Гитлера75 лет назад Гитлер перебрался жить в бункер
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
13:05 (мск), источник: РИА Новости

Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton стал покупателем одного из самых крупных алмазов в мире массой 1758 карат, который канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. добыла в Ботсване, сообщает газета New York Times.

В апреле прошлого года Lucara Diamond Corp. заявила о добыче в Ботсване крупного алмаза темного цвета массой 1758 карат. По данным компании, этот неповрежденный камень — один из самых крупных алмазов в истории человечества и самый крупный алмаз, добытый в Ботсване на сегодняшний день. Алмаз весит примерно 352 грамма, он был отнесен к категории «околоювелирных» камней.

Новость
В Якутии решили не продавать уникальный алмаз-матрешку

Исполнительный директор всемирно известной компании Louis Vuitton Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет «миллионы».

«Думаю, некоторые конкуренты будут удивлены (тем, что Louis Vuitton стал покупателем камня)… Никто не ожидает, что мы придаем такое значение ювелирным украшениям премиум-класса. Я думаю, что это придаст некую пикантность, пробудит индустрию», — цитирует Бёрки газета.

Газета также приводит мнение эксперта, бывшего главы Антверпенской алмазной биржи Марселя Прювера, который заявил, что «в мире не более десяти человек», которые знают, как обращаться с подобным камнем, и готовы заплатить за него.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Мишустин исключил введение послаблений по НДФЛ
Синоптики предрекли России климатические катаклизмы
Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому
На Гайдаровском форуме усомнились в пользе от нацпроектов
Елена Малышева попыталась перепеть песню Билли Айлиш
«Мрачная атмосфера». Что происходило в бункере Гитлера
Послание Путина: станет ли в России больше детей и меньше бедных
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Василий Лановой отмечает 86-летие Народного артиста поздравил Владимир Путин
Авто
УАЗ официально раскрыл, каким будет «Русский Prado» Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин впервые официально рассказал, что представляет собой машина, которую называют «Русским Prado»
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Чем провинился Миронов перед Гайдаем
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь