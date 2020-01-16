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14:46 (мск), источник: Известия

Аналитики составили портрет российского заемщика

Кредитами в банках, кредитными картами и займами пользуются 33% россиян, подсчитали специалисты аналитического центра НАФИ. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Источник: Известия

Наиболее востребованы кредитные продукты оказались среди работающих россиян (41%). Реже всех кредиты берут неработающие пенсионеры (17%).

Аналитики выяснили, что у россиян моложе 55 лет кредитная активность во многом определяется семейным статусом.

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Самыми активными заемщиками оказались матери-одиночки (51%) в возрасте от 25 до 40 лет с двумя детьми. Также займы имеет половина семей этого возраста с двумя детьми.

После 55 лет кредитную активность начинает определять не семейный, а трудовой статус. Работающие люди в этой возрастной группе берут кредиты намного чаще (29,5%), чем неработающие пенсионеры (13%).

Исследование также показало, что наличие кредитов практически не зависит от финансового статуса человека. Заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп от самых богатых до самых нуждающихся.

Например, кредиты есть у 34% респондентов, которые могут позволить себе практически всё, и у 32% опрошенных, которым не хватает денег даже на продукты.

Для каждого третьего россиянина, имеющего кредиты, сумма ежемесячных выплат по ним не превышает 10% семейного бюджета.

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Четверть заемщиков платят от 11% до 20%. Для 16% россиян, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного бюджета.

В исследовании приняли участие 85 тыс. респондентов, при этом в каждом регионе опросили 1 тыс. человек.

С 1 января в России ограничили максимальный размер долга по кредитам. Максимальный размер процентов по займам до одного года не должен превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

1 октября 2019 года банки начали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Подобные меры были приняты в связи с желанием Центробанка не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

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