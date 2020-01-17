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08:01 (мск), источник: Ведомости

Операторы подняли расценки на архивные тарифы

Повышение цен они оправдывают расходами на строительство сети и необходимостью исполнять «закон Яровой».

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» — с 16 января. Уведомления абонентам об этих повышениях операторы разослали в конце прошлого года.

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Человек, близкий к МТС, сообщил, что оператор не повышал стоимости тарифных планов и не собирается этого делать в ближайшее время. Человек, знакомый с планами МТС, подтвердил, что оператор не проводил повышения тарифов в федеральном масштабе, но в отдельных регионах повышение могло быть; кроме того, могли подорожать и некоторые дополнительные услуги.

Представители «Мегафона» и Tele2 подтвердили повышение тарифов. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

«Мы действительно пересмотрели условия некоторых архивных тарифов — из-за роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, подключенных к немассовым архивным тарифам», — объяснил представитель «Мегафона».

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Представитель Tele2 также заметил, что речь идет о повышении некоторых архивных тарифов, а открытые для подключения и переходов тарифы не изменились и в перспективе планов их корректировать у компании нет.

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«Незначительные корректировки абонентской платы затронули около 15% тарифных планов, — рассказал представитель оператора. — Изменения различны для разных планов. На часть тарифов цена даже снизилась без изменения наполнения тарифа, на некоторых осталась прежней при увеличении пакета услуг».

У каждого из операторов 7000−10 000 тарифных планов, говорит представитель одной из компаний мобильной связи: некоторые из них архивные, на сайтах уже не найти и не приобрести. Повышение тарифов не означает автоматического повышения цен на всех тарифных планах, успокоил он.

Тарифы действительно растут, но удельная стоимость пользования мобильной связью для абонентов снижается, уверяет представитель Tele2:

Это происходит за счет того, что меняется профиль потребления абонентов, пользователи выбирают пакеты с бÒльшим наполнением интернет-трафика и минут.
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Еще в ноябре 2019 г. «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщили, что в 2020 г. российские операторы могут поднять тарифы на сотовую связь на 10−25%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда не увидели оснований для повышения стоимости услуг операторов сотовой связи.

В случае если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ФАС проведет расследование, обещал замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало, — сообщил Голомолзин “Ведомостям”. — Согласно предварительной информации, действительно обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен». ФАС готовит в адрес операторов связи запрос об информации, заключает он. Тариф формируется из стоимостных характеристик тех услуг, которые в него входят, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков:

Стоимость каждого тарифного плана — это всегда просчет отдельного бизнес-кейса, — возражает представитель другого оператора из большой четверки. — Усредненных параметров, из которых складывается стоимость тарифа, нет.

Каждый раз бизнес-кейс считается отдельно исходя из затрат в том числе на рекламную кампанию; просчитывается, сколько старых абонентов может перейти на новый тариф, а сколько придет новых и с каким ARPU (средний доход с одного активного пользователя за период), продолжает он.

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ARPU учитывается в капитальных затратах на развитие и поддержание сети, но рост потребления услуг не приводит к росту ARPU, сетует представитель Tele2, потому что в России очень низкие цены на связь в сравнении с другими странами, а затраты на поддержание сети для пропуска растущего трафика, наоборот, выше. «Поэтому и на автодорогах до сих пор не полное покрытие — это неокупаемая история», — заключил он.

Капитальные затраты на строительство и развитие сети у российских операторов составляют около 20% выручки, знает Кусков, определенная их часть нужна для исполнения закона Яровой: необходимы серверы, нужно построить или арендовать центры обработки данных — и с каждым годом количество хранящихся данных будет увеличиваться. По подсчетам Кускова, в 2018 г. владелец смартфона выкачивал в среднем 7 гигабайт в месяц, а в прошлом году — уже 11 гигабайт.

Екатерина Кинякина, Ангелина Кречетова, Петр Харатьян

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
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